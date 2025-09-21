Truy tố cựu Chủ tịch AIC và cựu Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM

Ngày 21/9, VKSND TP.HCM cho biết hoàn tất cáo trạng truy tố bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần tiến bộ quốc tế (AIC); ông Lê Hồng Sơn, cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM; ông Lê Hoài Nam, cựu Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, và 13 đồng phạm về tội "Vi phạm quy định đấu thầu".

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn.

Trong vụ án này, bà Nhàn được xác định đóng vai trò chủ mưu, đã chỉ đạo thành lập các công ty tham gia đấu thầu, gian lận nhằm giúp AIC trúng thầu.

Theo cáo trạng, giai đoạn năm 2012 đến năm 2017, bà Nhàn chỉ đạo thuộc cấp tham gia đấu thầu các gói thầu trong lĩnh vực giáo dục, y tế. Nhóm của bà Nhàn đã thông thầu với nhóm công ty thẩm định giá, công ty tư vấn và thành viên các đơn vị là chủ đầu tư.

Hồ sơ đấu thầu, thông thầu được chuẩn bị sẵn, các công ty "quân xanh" cố ý để lọt nhiều tiêu chí không đạt yêu cầu, bỏ giá cao để bị chấm loại thầu. Riêng báo cáo tài chính của AIC được chỉnh sửa, nâng khống các tiêu chí bắt buộc để được trúng thầu.

Với thủ đoạn này, AIC trúng 230 gói thầu thuộc 3 lĩnh vực gồm giáo dục (134 gói thầu), y tế (94 gói thầu) và môi trường (2 gói thầu) trên địa bàn TP.HCM, trong đó có 171 gói thầu (131 gói lĩnh vực giáo dục và 40 gói lĩnh vực y tế), gây thiệt hại cho Nhà nước với tổng số tiền là 145 tỷ đồng.

Về vai trò của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, trong vụ án này, ông Sơn và ông Nam cùng nhiều người khác đã không thực hiện đúng quy định của Luật Đấu thầu trong quá trình tổ chức đấu thầu, tạo điều kiện cho AIC trúng thầu.

Cáo trạng của VKSND TP.HCM xác định với vai trò là Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, ông Lê Hồng Sơn đã can thiệp vào hoạt động đấu thầu, giúp AIC trúng 134 gói thầu, trong đó có tới 131 gói thầu gây thiệt hại hơn 142 tỷ đồng.