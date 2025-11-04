Truy tố Chủ tịch Công ty bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thúy

(VTC News) -

VKSND TP Hà Nội vừa ban hành bản cáo trạng vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam).

Trong đó, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty Nhật Nam Vũ Thị Thúy bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Theo cáo trạng, năm 2019, bà Thúy thành lập Công ty Nhật Nam. Để có tiền chi tiêu, bị can gian dối, đưa ra thông tin quảng cáo truyền thông trên web, facebook... về việc Công ty Nhật Nam đầu tư mua nhiều bất động sản trên khắp cả nước, có giá trị lớn, được dùng làm tài sản đảm bảo cho các hợp đồng hợp tác kinh doanh của công ty với nhà đầu tư.

Bị can Vũ Thị Thúy.

Nhằm tạo sự tin tưởng, Thúy còn mời các cá nhân là người uy tín, có địa vị xã hội, để quảng bá về Công ty Nhật Nam có mức cam kết lợi nhuận (cả gốc, lãi) tương đương 7 - 8%/ tháng, lợi nhuận thu về sau 2 năm là 168 - 192% giá trị hợp đồng.

VKS cho hay, các thành viên Ban chiến lược dù không phải là thành viên sáng lập Công ty Nhật Nam, không góp vốn điều lệ, không biết các dự án và lợi nhuận nhưng vẫn tham gia và đồng ý thực hiện theo chỉ đạo của Vũ Thị Thúy để phát triển thị trường, đào tạo, quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh, phụ trách các văn phòng đại diện của công ty tại nhiều địa phương trong cả nước để thông tin không đúng sự thật với khách hàng nhằm tạo lòng tin cho họ ký hợp đồng, nộp tiền đầu tư về Nhật Nam.

Với thủ đoạn phạm tội như trên, từ năm 2020 – 2023, bị can Vũ Thị Thúy cùng đồng phạm đã huy động, ký tổng số 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh với số tiền 9.113 tỷ đồng.

Trong số tiền này, bị can Thúy sử dụng 4.144 tỷ đồng để trả tiền gốc cho các hợp đồng, còn lại số tiền 4.968 tỷ đồng Thúy và đồng phạm chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân hết.

Để che giấu hành vi chiếm đoạt tiền, Viện Kiểm sát cáo buộc bị can Vũ Thị Thúy chỉ đạo nhân viên kế toán thực hiện rút tiền, chuyển tiền ra khỏi tài khoản của Công ty Nhật Nam rồi chuyển tiền vào tài khoản cá nhân.

Đáng chú ý, sau khi chiếm đoạt tiền, Thúy sử dụng 120 tỷ đồng nhờ người khác ký hợp đồng mua bất động sản, đầu tư mua cổ phiếu. Hành vi nêu trên của Vũ Thị Thúy và đồng phạm đã phạm vào tội Rửa tiền.