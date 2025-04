Truy tố 5 cựu cán bộ công an, kiểm sát ở Tây Ninh

(VTC News) -

VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 5 bị can là cựu cán bộ công an, kiểm sát viên tại huyện Tân Biên (tỉnh Tây Ninh) về tội Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội. Hồ sơ vụ án đã được chuyển đến TAND tỉnh Tây Ninh để đưa ra xét xử theo quy định.

Các bị can gồm: Nguyễn Thanh Sơn (cựu Trưởng Công an huyện Tân Biên), Nguyễn Minh Phụng và Trịnh Ngọc Anh (hai cựu Phó trưởng Công an huyện), Vũ Đức Tân (cựu điều tra viên) và Hứa Thị Kim Ngân (cựu Viện trưởng VKSND huyện Tân Biên).

Theo cáo trạng, ngày 20/4/2015, tổ công tác của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Biên phối hợp với Công an TP.HCM kiểm tra ô tô Lexus RX350 mang biển kiểm soát Campuchia 2Z-7795 do Nguyễn Đắc Tuyên điều khiển. Trên xe còn có Phùng Viết Đông và Phùng Tuấn Anh. Cả ba bị bắt quả tang vì nghi vấn buôn lậu và được đưa về Công an huyện Tân Biên để điều tra.

Ngay sau đó, ông Nguyễn Thanh Sơn đã phân công bị can Nguyễn Minh Phụng (sau này chuyển giao cho Trịnh Ngọc Anh) cùng điều tra viên Vũ Đức Tân thụ lý vụ việc. Tuy nhiên, sau khi ra các quyết định tạm giữ, gia hạn tạm giữ, những người liên quan lại được trả tự do khi chưa làm rõ nơi cư trú và các yếu tố cấu thành tội phạm.

Cáo trạng nêu rõ, nhóm bị can đã trao đổi với VKSND huyện Tân Biên và thống nhất rút hồ sơ, không xử lý hình sự đối với 3 người trên. Dù chưa có đủ căn cứ, bị can Hứa Thị Kim Ngân vẫn chỉ đạo cấp dưới phê chuẩn các quyết định không khởi tố vụ án hình sự do phía công an ban hành.

Đáng chú ý, trong nội bộ VKSND huyện, Phó viện trưởng và kiểm sát viên được giao phụ trách vụ án không đồng tình với hướng xử lý này, cho rằng hành vi của các đối tượng có dấu hiệu buôn lậu. Tuy nhiên, bà Ngân vẫn bút phê khẳng định quyết định không khởi tố là “có căn cứ, đúng pháp luật” và ban hành thông báo kiểm sát sau đó.

Đến ngày 6/4/2016, UBND tỉnh Tây Ninh ra quyết định xử phạt hành chính Nguyễn Đắc Tuyên, đồng thời tịch thu chiếc xe Lexus nói trên. Tuy nhiên, sau quá trình điều tra nghiệp vụ, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao xác định hành vi của Tuyên, Đông và Anh có dấu hiệu của các tội Buôn lậu và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Từ đó, vụ việc được khởi tố. Kết quả, Nguyễn Đắc Tuyên bị tuyên phạt 16 năm tù, Phùng Viết Đông 16 năm tù và Phùng Tuấn Anh 14 năm tù về hai tội danh nêu trên.

Riêng 5 cựu cán bộ công an và kiểm sát từng tham gia xử lý ban đầu vụ án bị truy tố về hành vi không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội. Trong quá trình điều tra, các bị can đều thành khẩn khai báo, thể hiện sự ăn năn hối cải.