Truy tố 3 đối tượng tham gia tổ chức 'Năng lượng gốc trống đồng Việt Nam'

Ngày 10/11, Công an tỉnh Hải Dương thông tin về tổ chức “Năng lượng gốc trống đồng Việt Nam” gọi tắt là NLG hoặc NLG Energy University. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 23/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã hoàn thiện bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện KSND tỉnh Hải Dương truy tố 3 bị can là những đối tượng cốt cán của NLG về tội “Đưa trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Thủ đoạn lừa đảo của tổ chức “Năng lượng gốc trống đồng Việt Nam”

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Hải Dương phát hiện những dấu hiệu bất thường trong hoạt động của Tổ chức "Năng lượng gốc trống đồng Việt Nam" tại Hải Dương.

Một trang Facebook của tổ chức "Năng lượng gốc trống đồng Việt Nam" do các đối tượng lập ra.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, cán bộ Phòng An ninh nội địa đã vào cuộc nắm bắt thông tin. Quá trình xác minh xác định, NLG do Lê Văn Phúc, quốc tịch Mỹ, sinh ngày 15/8/1956, quê huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) thành lập tại Mỹ.

Với lý thuyết của mình, Phúc cho rằng, trong vũ trụ có một nguồn năng lượng gọi là “năng lượng gốc”, nếu con người tiếp nhận được sẽ nâng cấp tần suất hoạt động của não bộ, kích thích tế bào gốc hoạt động, giúp cải thiện thể chất, tinh thần và giải quyết được các vấn đề về sức khỏe, lương thực - thực phẩm, nghèo đói, chiến tranh...

Phúc còn cho rằng, mình là người được “ngài NLG” chọn để tiếp nhận nguồn năng lượng đó để truyền bá cho người Việt Nam và nhân loại. Người nào muốn nhận được nguồn năng lượng phải tham gia 5 cấp lớp học và các khóa học chuyên biệt do Phúc truyền dạy trực tiếp hoặc trực tuyến.

Để đưa NLG vào Việt Nam, Phúc và đồng bọn sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi nhằm lôi kéo người tham gia như kết nối, liên hệ một số đơn vị trong nước giới thiệu, nghiên cứu, tổ chức tiếp nhận 5 cấp lớp NLG. Các cấp lớp 1, 2 và 3, người tin theo tiếp nhận trực tuyến bằng cách nhìn vào trán Phúc qua màn hình điện thoại hoặc các phương tiện thu hình khác. Các cấp lớp 4, 5, người tin theo tiếp nhận trực tiếp từ Phúc tại các lớp học ở nước ngoài.

Phúc đã lập các công ty bình phong; lập các website, fanpage, nhóm Zalo, Telegram, YouTube...; in ấn, phát hành các tài liệu, vật phẩm về NLG để tuyên truyền, lôi kéo người tham gia; thành lập Ban Đại diện, Ban Phụng sự để điều hành hoạt động tại Việt Nam; tổ chức cho người tin theo xuất cảnh tham gia trực tiếp các lớp.

Trong các video bài giảng trên mạng và tài liệu tuyên truyền, Phúc còn chia sẻ, đề cập đến các thông tin mang tính mê tín dị đoan: có thế giới tâm linh vô hình song hành cùng cuộc sống của mỗi người; thế lực tâm linh có nghiệp lực, nghiệp quả, bệnh tật, nghèo đói, chiến tranh...

Thậm chí, Phúc còn xuyên tạc trắng trợn về thành quả đấu tranh bảo vệ Tổ quốc của các thế hệ người Việt Nam. Phúc cho rằng, các cuộc chiến tranh ở Việt Nam là do lỗi lầm của tổ tiên, ông bà ta trước đây. Hắn còn truyền bá cho người học những tư tưởng phản động như: Xúc phạm Quốc kỳ, cho rằng phải “thay đổi ngôi sao trên Quốc kỳ Việt Nam để đất nước được hưng thịnh"; ngang nhiên xoay ngược ngôi sao năm cánh và in trên logo của NLG...

Một cuốn giáo trình của NLG của Lê Văn Phúc bị Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Hải Dương thu giữ.

Xử lý nghiêm những đối tượng cốt cán

Tại Hải Dương, NLG xuất hiện từ cuối năm 2020. Các đối tượng lập 8 nhóm Zalo với khoảng 5.000 thành viên, 1 kênh YouTube trên 34.000 người đăng ký kênh, 1 nhóm Facebook có trên 16.000 thành viên để truyền bá thông tin về NLG. Đồng thời, các đối tượng hướng dẫn, hỗ trợ thu, đóng tiền học phí hộ những người tham gia học, thông báo thời gian xuất cảnh, bố trí phương tiện đưa đón.

Hoạt động NLG tại Hải Dương tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự như, số người theo NLG tương đối đông, xuất hiện ở các huyện, thị xã, thành phố; thành phần tham gia chủ yếu là trung niên, người già, người có vấn đề về sức khỏe; số cốt cán, tích cực của NLG tại Hải Dương đã thông qua các trang cá nhân, nhóm, kênh trên mạng xã hội Facebook, Zalo, Youtube, Telegram… để tuyên truyền, lôi kéo người theo NLG - một cán bộ Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Hải Dương cho biết.

Không dừng lại ở đó, có nhiều nội dung tuyên truyền mang tính chất mê tín dị đoan, không đúng sự thật làm nhiều người hiểu lầm và tin tưởng rằng tập NLG, nhận NLG do Lê Văn Phúc truyền sẽ chữa được nhiều bệnh cho con người, kể cả các bệnh nặng như ung thư, xơ gan… Dù thông tin nhảm nhí, mê tín dị đoan, không đúng sự thật song NLG vẫn khiến nhiều người hiểu lầm và tin tập NLG do Lê Văn Phúc truyền sẽ chữa được bệnh, kể cả ung thư. Nhiều người nộp tiền phục vụ các hoạt động của NLG, xuất cảnh tham gia học trực tiếp tại Thái Lan, Malaysia, Mỹ.

Kết quả ban đầu xác định có 96 người tại Hải Dương đã nộp 2,5 tỷ đồng cho các đối tượng.

Với các thông tin thu thập được, Phòng An ninh nội địa nhận định, NLG lợi dụng hiệu ứng, liệu pháp tâm lý, niềm tin; lợi dụng các triết lý, giáo lý của một số tôn giáo và tín ngưỡng dân gian để ràng buộc người tham gia phải tin vào những điều mà nhóm này truyền bá. Nhiều người bệnh nảy sinh tâm lý không cần đến cơ sở y tế để điều trị bệnh hoặc bị qua "thời điểm vàng" điều trị bệnh...

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 3/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng cốt cán NLG theo Điều 288 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Quá trình đấu tranh, ngày 23/9, Cơ quan CSĐT kết thúc quá trình điều tra và ra Bản kết luận số 64/KLĐT-VPCQCSĐT đề nghị Viện KSND tỉnh truy tố 3 bị can trên về tội “Đưa trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” theo khoản 2, Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Không dừng lại ở đây, từ kết quả điều tra của Công an tỉnh Hải Dương, Bộ Y tế, Ban Tôn giáo Chính phủ và một số cơ quan chức năng đã kết luận hành vi của Lê Văn Phúc và NLG vi phạm pháp luật.

Hiện Công an tỉnh Hải Dương đang củng cố tài liệu chứng cứ xử lý các đối tượng liên quan.

Theo lãnh đạo Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Hải Dương, thủ đoạn của nhóm “Năng lượng gốc Trống đồng Việt Nam” là lợi dụng hiệu ứng, liệu pháp tâm lý, niềm tin; lợi dụng các triết lý, giáo lý của một số tôn giáo và tín ngưỡng dân gian để ràng buộc người tham gia phải tin vào những điều mà nhóm này tuyên truyền; nhóm này thường sử dụng các khái niệm như “chữa lành”, “hỗ trợ” để nhằm né tránh của quy định của pháp luật về khám, chữa bệnh.

Hậu quả của việc tuyên truyền NLG gây ra tình trạng người bệnh nảy sinh tâm lý không cần đến cơ sở y tế để điều trị bệnh hoặc bỏ qua thời gian vàng để điều trị bệnh; gây ảnh nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của các cơ sở y tế; gây ảnh hưởng đến đời sống tín ngưỡng, tôn giáo của một bộ phận quần chúng nhân dân; gây hoang mang tâm lý, ảnh hưởng đến sức khỏe, cuộc sống hạnh phúc gia đình.

Công an tỉnh Hải Dương khuyến cáo người dân cần cảnh giác đối với hoạt động của NLG và các tổ chức có dấu hiệu tà đạo khác; kịp thời tố giác khi phát hiện các hành vi lợi dụng tự do tín ngưỡng để có những hành vi lừa đảo, vi phạm pháp luật.