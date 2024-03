Truy tìm xe khách tông chết 2 thanh niên đi xe máy ở Huế rồi bỏ trốn

(VTC News) -

Trưa 11/2, trả lời PV VTC News, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế xác nhận thông tin, địa phương vừa xảy ra vụ tai nạn trên tuyến quốc lộ 1A tuyến tránh TP Huế làm 2 người chết. Sau đó, chiếc ô tô liên quan vụ tại nạn bỏ trốn khỏi hiện trường.

Được biết, vụ tai nạn xảy ra khoảng 22h45 ngày 10/3 tại Km 9+500 quốc lộ 1A tuyến tránh TP Huế đoạn qua phường Hương Hồ (TP Huế).

Vào thời điểm trên anh L.V.G (SN 2002, trú phường Long Hồ Thượng 2, phường Hương Hồ, TP Huế) chở theo anh L.V.D (SN 2002 trú Long Hồ Thượng, phường Hương Hồ) chạy trên quốc lộ 1A tuyến tránh TP Huế hướng thị xã Hương Trà - thị xã Hương Thuỷ. Khi đến đoạn đường kể trên thì xảy ra va chạm với ô tô (chưa xác định chủng loại, nghi ngờ là xe khách) chạy theo hướng ngược lại.

Chiếc xe khách được xác định liên quan đến vụ tai nạn trên quốc lộ 1A tuyến tránh TP Huế làm 2 thanh niên chết thảm. (Ảnh: FB)

Vụ tai nạn khiến anh L.V.G chết ngay sau khi đưa đến bệnh viện và L.V.D bị đa chấn thương cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế đến 3h sáng 11/3 thì tử nạn. Sau khi xảy ra va chạm chiếc ô tô rời đi khỏi hiện trường.

Sau đó, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với Đội Điều tra tổng hợp và Đội Kỹ thuật hình sự Công an TP Huế, Viện KSND TP Huế thực hiện khám nghiệm hiện trường cũng như truy tìm chiếc ô tô liên quan đến vụ tai nạn.

Theo lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, đến thời điểm hiện tại lực lượng chức năng đã tìm được chiếc ô tô trong vụ tai nạn.

Một cán bộ CSGT ở Thừa Thiên - Huế cho hay, sau khi truy xét lực lượng chức năng xác định chiếc ô tô liên quan vụ tai nạn là xe khách mang biển số Nghệ An. Truy xuất qua hệ thống camera phát hiện chiếc xe này đã chạy ra tới địa phận tỉnh Nghệ An. Hiện lực lượng chức năng đang phối hợp với công an địa phương ở Nghệ An đưa chiếc xe này về trụ sở để phục vụ công tác điều tra.

Cũng trong tối 10/3 tại cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua xã Phong Sơn (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cũng xảy ra vụ tai nạn thảm khốc khiến nhiều người thương vong.

Cụ thể, khoảng 19h40 ngày 10/3 Lê Hoàng Quân (SN 1973, trú huyện Đăk Mil, tỉnh Đắk Nông) điều khiển xe khách giường nằm BKS: 51B- 26149 (loại 2 chỗ ngồi, 44 chỗ nằm, thuộc nhà xe Dương Thảo tại Đắk Nông chạy tuyến cố định Nghệ An - Đồng Nai) chạy trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn hướng Quảng Trị - Đà Nẵng.

Khi đến tại Km 58 cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua thôn Sơn Quả (xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) để đuôi xe phía bên phải va vào phía sau bên trái đuôi xe ô tô tải BKS 75C-016.91 (của Công ty TNHH thương mại vận tải San Hiền, có địa chỉ tại TP Huế) do tài xế Phan Đình Thành (SN 1988, trú TP Huế) điều khiển, bị nổ lốp xe đang đỗ phía trước cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn xảy ra tối 10/3 trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua Thừa Thiên - Huế làm nhiều người thương vong. (Ảnh: NV)

Vụ tai nạn khiến 2 vợ chồng anh Cụt Văn Sơn (SN 2004) cùng chị Cụt Thị Phong (SN 2004) trú tại huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) chết thảm cùng nhiều người khác bị thương ở các mức độ khác nhau. Hiện còn 3 nạn nhân đang phải nằm điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 gồm: Cụt Thị Phuôn (SN 1997, trú xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An); Cụt Văn Xuân (SN 1992) và Cụt Văn Huyên (SN 1999) cùng trú xã Bảo Nam (huyện Kỳ Sơn).

Lực lượng chức năng xác định nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn là do Lê Hoàng Quân điều khiển ô tô khách BKS: 51B-261.49 không chú ý quan sát. Trong khi đó, Phan Đình Thành điều khiển ô tô tải BKS: 75C- 016.91 khi đỗ xe chiếm một phần đường xe chạy, không đặt ngay báo hiệu nguy hiểm theo quy định gây tai nạn giao thông.