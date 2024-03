Truy tìm ô tô tạt đầu container, vượt ẩu trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

(VTC News) -

Ô tô con bất chấp biển cấm, vượt ẩu, tạt đầu container trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Chiều 13/3, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT – Bộ Công an) vào cuộc xác minh, truy tìm ô tô con vượt phải, vi phạm luật giao thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Đoạn clip trích xuất từ camera hành trình của một xe container đang được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, ô tô BKS 51F– 197.95 bất chấp biển cấm, tạt đầu container, vượt sai quy định trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Sự việc ghi lại khoảng 7h58 sáng 13/10. Thời điểm đó, xe container đang chạy ở làn đường giáp dải phân cách giữa ở đoạn tuyến có 4 làn xe của cao tốc Cam Lộ- La Sơn. Kết thúc đoạn vuốt chuyển tiếp từ 4 làn sang 2 làn thì container bị một ô tô con vượt từ bên phải, tạt đầu xe.

Ô tô con tạt đầu container ở đoạn đường cấm vượt trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn. (Ảnh cắt từ clip trên FB)

Người dùng mạng xã hội phẫn nộ lên án hành vi của tài xế ô tô con là quá nguy hiểm.

Một số người nhận ra tình huống vượt lên từ bên phải của tài xế ô tô kể trên rất giống với vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 mẹ con chết thảm hôm 18/2 cũng trên tuyến cao tốc này.

Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định do Phan Đình Kiều lái ô tô vượt bên phải rồi tạt sang trái, va đầu xe container. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) cũng tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt giam đối với tài xế này.

Tại cuộc họp đánh giá nguyên nhân, rút kinh nghiệm và triển khai các giải pháp khắc phục hậu quả tai nạn giao thông tại Km 58 cao tốc Cam Lộ - La Sơn, chiều 13/3, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế nhận định, dự án thành phần đầu tư xây dựng cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn, La Sơn - Tuý Loan góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và liên vùng. Tuy nhiên, quá trình đưa vào vận hành còn nhiều điểm bất hợp lý, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Do đó, các cơ quan, lực lượng chức năng cần đánh giá đúng nguyên nhân, sớm triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại, bất cập nhằm khai thác đảm bảo an toàn, hiệu quả tuyến cao tốc.

Ông Nguyễn Văn Phương cũng yêu cầu Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông tại Km 58 cao tốc Cam Lộ - La Sơn xảy ra cách đây vài ngày, xử lý nghiêm theo đúng quy định.