Truy bắt hung thủ sát hại nữ công nhân trước cửa phòng trọ ở TP.HCM

(VTC News) -

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h cùng ngày, lực lượng an ninh tuần tra ấp Bến Lớn (xã Bàu Bàng, thuộc tỉnh Bình Dương cũ) nhận được tin báo xảy ra án mạng tại khu phòng trọ gần Khu công nghiệp Becamex.

Đến kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một nữ công nhân đã tử vong trước cửa phòng trọ với nhiều vết đâm trên cơ thể.

Hiện trường vụ án mạng

Theo người dân tại hiện trường, trước khi xảy ra án mạng, nạn nhân cự cãi với một người đàn ông. Sau đó, người này dùng dao đâm nạn nhân rồi bỏ trốn. Nạn nhân và kẻ gây án được cho là có quan hệ tình cảm.

Lực lượng chức năng sau đó phong toả hiện trường, đồng thời truy bắt hung thủ gây án.

Một nguồn tin cho hay, hung thủ đã tự tử bằng cách lao vào đầu xe tải. Tuy nhiên, công an chưa khẳng định thông tin này.

Cũng trong hôm nay, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai bắt giam Đặng Thành Giang (31 tuổi, quê An Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, chiều 10/12, Công an xã Xuân Quế nhận tin báo tại nhà bà N.T.C. (ấp 61, xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ) xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng.

Nạn nhân là chị N.T.M.H. (33 tuổi, ngụ TP.HCM, cháu ngoại bà C.), bị đâm tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an xã Xuân Quế khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định từ năm 2023, Giang và chị H. có quan hệ tình cảm và chung sống với nhau như vợ chồng tại TP.HCM. Quá trình chung sống phát sinh nhiều mâu thuẫn nên chị H. bỏ về nhà bà ngoại tại Đồng Nai.

Giang nhiều lần liên lạc để nói chuyện, hàn gắn nhưng không được chị H. đáp lại. Do ghen tuông, khoảng 13h ngày 10/12, Giang điều khiển xe máy đến nhà bà C. để tìm chị H. nói chuyện. Khi mâu thuẫn không được giải quyết, Giang bất ngờ rút dao mang theo sẵn, đâm vào người chị H. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Giang dùng dao tự đâm vào bụng và cổ nhằm tự sát. Tuy nhiên, đối tượng được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh nên thoát chết.

Ngày 16/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Đặng Thành Giang để điều tra về tội giết người.