Hai mẹ con tử vong tại nhà riêng ở Cà Mau, nghi bị sát hại

Sáng 6/11, UBND xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau có báo cáo ban đầu liên quan vụ nghi án mạng tại địa phương khiến 2 mẹ con tử vong.

Nạn nhân được xác định là bà T.T.T (SN 1974) và con gái là N.N.K.A (2016) tử vong, trên người có nhiều vết chém.

Công an vào cuộc điều tra án mạng khiến 2 mẹ con tử vong trong nhà ở Cà Mau. (Ảnh minh họa)

Theo thông tin của UBND xã Thanh Tùng, khoảng 6h40 sáng nay (6/11), anh Tạ Thanh Điện (cùng ngụ ấp Cái Ngay, là em ruột bà T.) phát hiện bà T. và con gái tử vong nên đã báo cáo lên Công an xã này.

Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã đến hiện trường, đồng thời báo cáo lên Công an tỉnh Cà Mau.

Vụ án đang được Cơ quan điều tra Công an tỉnh Cà Mau điều tra, làm rõ.

Báo Điện tử VTC News tiếp tục cập nhật...