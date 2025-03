Trường VinUni và Đại học Công nghệ Nanyang ký hợp tác liên minh chiến lược

Lễ ký kết giữa trường VinUni và Đại học Công nghệ Nanyang là bước tiến quan trọng trong mục tiêu đưa VinUni vào top 100 trường đại học hàng đầu thế giới, góp phần thúc đẩy Việt Nam tiên phong trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Theo thỏa thuận, VinUni và NTU sẽ hợp tác toàn diện trong các lĩnh vực gồm: Khoa học máy tính, Khoa học dữ liệu & Trí tuệ nhân tạo (AI), Kỹ thuật điện, Kỹ thuật cơ khí, Robotics & Di chuyển thông minh, Ứng dụng AI trong khoa học và kỹ thuật vật liệu và Khoa học sức khỏe.

Việc hợp tác được thực hiện thông qua 6 chương trình hành động: Trao đổi và biệt phái giảng viên; Thành lập các trung tâm và các nhóm nghiên cứu chung; Thu hút học giả sau Tiến sĩ; Thu hút nghiên cứu sinh Tiến sĩ; Phối hợp tổ chức hội nghị khoa học công nghệ; Phát triển hạ tầng các phòng lab nghiên cứu trong các lĩnh vực trọng điểm.

Giáo sư Ho Teck Hua, Chủ tịch NTU, chia sẻ: “NTU vinh dự góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa Singapore và Việt Nam – một đối tác ASEAN quan trọng, thông qua việc thành lập liên minh chiến lược với VinUni để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, mang lại lợi ích cho cả hai quốc gia.

Hợp tác cùng nhau, chúng tôi sẽ thúc đẩy sự xuất sắc trong học thuật và nghiên cứu tại cả hai trường đại học và phát triển Singapore và Việt Nam trở thành các trung tâm khoa học, công nghệ.”

Tiến sĩ Lê Mai Lan, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, Chủ tịch Trường Đại học VinUni, nhấn mạnh: “Việc thiết lập liên minh chiến lược, toàn diện và dài hạn với NTU là một dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển nội lực và tầm nhìn của VinUni: trở thành một trong 100 đại học hàng đầu thế giới. NTU là một trường đại học danh tiếng toàn cầu với những thành tựu xuất sắc trong học thuật và nghiên cứu.

Đặc biệt, VinUni và NTU có chung tinh thần sẵn sàng hành động với tốc độ cao và cam kết mạnh mẽ. Vị trí địa lý gần gũi, văn hóa tương đồng sẽ là nền tảng để chúng tôi đồng hành trong nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, góp phần đưa khoa học công nghệ trở thành một động lực quan trọng trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của Việt Nam.”

Ngay sau khi ký kết, lãnh đạo hai bên đã xúc tiến các buổi làm việc với nhóm nhà khoa học của NTU tại các phòng lab công nghệ - công nghiệp, các trung tâm nghiên cứu và lab in 3D, lab vi vật liệu nano… cũng như các Viện Điện, Điện tử, Viện Kỹ thuật cơ khí, Viện Khoa học Vật liệu và Chương trình Đào tạo Khởi nghiệp.

Với cách tiếp cận thực tiễn, hành động quyết liệt và tốc độ triển khai cao, VinUni và NTU tin tưởng liên minh chiến lược sẽ tạo ra thành quả đột phá từ nghiên cứu đến đào tạo nhân tài, đồng thời góp phần đưa khoa học và công nghệ Việt Nam tiến xa hơn trên bản đồ thế giới.

Về trường Đại học VinUni

Được thành lập vào năm 2019, VinUni là trường đại học tư thục, phi lợi nhuận tại Việt Nam do Tập đoàn Vingroup sáng lập với sứ mệnh đào tạo thế hệ nhân tài tương lai. Tháng 9/2024, VinUni trở thành trường đại học trẻ nhất trên thế giới đạt chứng nhận QS 5 sao toàn diện của tổ chức QS – Quacquarelli Symonds (Vương quốc Anh), một trong những tổ chức xếp hạng giáo dục danh tiếng nhất toàn cầu.

Ngay từ khi thành lập, VinUni đã hợp tác với các trường đại học hàng đầu thế giới như Đại học Cornell và Đại học Pennsylvania nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu.

Về Đại học Công nghệ Nanyang – NTU (Singapore)

NTU Singapore là một trường đại học nghiên cứu chuyên sâu, xếp hạng top 15 trường đại học hàng đầu thế giới. Trường hiện có 35.000 sinh viên đại học và sau đại học theo học tại các khoa Kinh doanh, Khoa học máy tính & dữ liệu, Kỹ thuật, Khoa học xã hội & nhân văn, Nghệ thuật, Y khoa, Khoa học và các trường đào tạo sau đại học.

NTU cũng là nơi đặt trụ sở của các viện nghiên cứu danh tiếng như Viện Giáo dục Quốc gia (National Institute of Education), Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam (S Rajaratnam School of International Studies), Trung tâm Khoa học Đời sống Môi trường Singapore (Singapore Centre for Environmental Life Sciences Engineering), cùng nhiều trung tâm nghiên cứu hàng đầu khác như Đài Quan sát Trái đất Singapore, Viện Nghiên cứu Môi trường & Nước Nanyang, và Viện Nghiên cứu Năng lượng tại NTU (ERI@N).

Với chiến lược NTU Smart Campus, trường tiên phong ứng dụng công nghệ số và các giải pháp thông minh nhằm nâng cao trải nghiệm sống và học tập, khám phá tri thức mới và sử dụng bền vững các nguồn lực.