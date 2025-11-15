Trường tiểu học ở Đà Nẵng xin không nhận hoa, quà 20/11 vì lý do đặc biệt

(VTC News) -

Thầy Nguyễn Thái Phong, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng), cho biết nhà trường vừa gửi thư ngỏ đến phụ huynh, các đối tác và đơn vị kết nghĩa, xin phép không nhận hoa và quà nhân dịp 20/11 năm nay.

Trong thư, nhà trường nêu rõ dịp 20/11 năm nay trùng với thời điểm nhiều gia đình và trường học ở miền Trung đang nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai. Nhiều học sinh vẫn thiếu sách vở và dụng cụ học tập khi trở lại trường, vì vậy nhà trường mong muốn dành sự quan tâm và nguồn lực để hỗ trợ các em kịp thời.

“Là những người làm công tác giáo dục, chúng tôi không khỏi khắc khoải khi đồng nghiệp của mình còn nhiều khó khăn để trở lại cuộc sống đời thường, khi học trò các nơi còn gian nan để bước đến trường”, trích nội dung thư ngỏ.

Thư ngỏ khiến nhiều phụ huynh xúc động.

Trên tinh thần đó, tập thể giáo viên - nhân viên Trường Tiểu học Võ Thị Sáu thống nhất không nhận hoa, quà trong dịp lễ 20/11.

Nhà trường bày tỏ mong muốn phụ huynh chuyển lời tri ân thành những món quà thiết thực gửi tặng giáo viên, học sinh và các gia đình chịu ảnh hưởng bởi bão lũ ở miền Trung, thông qua các kênh tiếp nhận chính thống.

Những món quà mà phụ huynh gửi về vùng bão lũ chính là “những bông hoa tri ân đẹp nhất” và cũng là món quà ý nghĩa nhất dành cho thầy cô năm nay.

Trước đó, cuối tháng 10, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu từng mở cổng cho người dân đưa ô tô, xe máy vào gửi nhờ để tránh ngập do bão Fangshen (bão số 12). Nhà trường cũng bố trí 10 phòng học làm nơi trú tránh bão, lũ cho người dân địa phương.