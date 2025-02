Trường Quốc tế Saigon Pearl sắp đóng cửa

(VTC News) -

Thông tin trên được đại diện Trường Quốc tế Saigon Pearl (ISSP) xác nhận với PV chiều 15/2.

Theo vị này, trường ISSP sẽ chỉ duy trì hoạt động đến cuối năm học này - ngày 19/6. Ngày làm việc cuối cùng của trường là một tháng sau đó.

Trường Quốc tế Saigon Pearl.

Lý do của việc sẽ đóng cửa, ngưng hoạt động là do trường không duy trì đủ số lượng học sinh cần thiết để có thể hoạt động. Những năm gần đây, số lượng học sinh vào trường mỗi năm đều giảm. Hiện tổng số học sinh của cả 2 bậc học mầm non, tiểu học tại trường là hơn 200 em.

Học sinh của trường sẽ được hướng dẫn chuyển sang học tại Trường Quốc tế TP.HCM (ISHCMC) ở cả hai bậc học là mầm non và tiểu học. Dù học phí tại ISHCMC cao hơn ở ISSP, nhưng nhà trường sẽ hỗ trợ học phí phần chênh lệch (giữa nơi mới và nơi hiện tại) cho phụ huynh trong vòng 2 năm học.

Theo nhiều phụ huynh đang cho con theo học tại ISSP, mọi hoạt động học tập của con đều ổn định, không có xáo trộn gì trong hơn hai năm qua. Do đó, họ rất bất ngờ và hoang mang khi nghe thông báo từ nhà trường.

Trường Quốc tế Sài Gòn Pearl là 1 trong 3 trường nằm trong hệ thống của Cognita School đến từ Anh Quốc. Hai trường quốc tế còn lại tại Việt Nam cũng nằm trong hệ thống này là Trường Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh (ISHCMC) và Trường trung học Mỹ ISHCMC-American Academy.

Theo bảng giá học phí của năm học 2024-2025 được công khai trên Cổng thông tin điện tử của nhà trường, mức học phí thấp nhất (học nửa buổi) với trẻ mầm non là hơn 243 triệu đồng/năm, còn cao nhất là mức học phí học nguyên ngày của học sinh lớp 5 là 572.500.000 đồng.