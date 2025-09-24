Trường lên tiếng việc phụ huynh ủng hộ 20 triệu được vinh danh hạng kim cương

(VTC News) -

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện văn bản tiêu đề "Kế hoạch vinh danh Hội cha mẹ học sinh kim cương - vàng - bạc - đồng năm học 2025 - 2026" của trường THPT Yên Mỹ (Hưng Yên). Theo đó, nội dung văn bản kêu gọi phụ huynh ủng hộ tiền theo các mức từ 3-20 triệu đồng để được tri ân, vinh danh.

Cụ thể, những phụ huynh tài trợ từ 20 triệu đồng trở lên sẽ thuộc hạng kim cương, được hưởng nhiều quyền lợi nhất. Quyền lợi hạng kim cương gồm vinh danh trong lễ khai giảng và tổng kết; bảng vàng tri ân tại trường; giấy khen và kỷ niệm chương; logo/tên đơn vị phụ huynh xuất hiện trong ấn phẩm băng rôn; được mời tham dự các sự kiện đặc biệt của trường.

Bản kế hoạch vinh danh phụ huynh lan truyền trên mạng xã hội. (Ảnh chụp màn hình)

Những phụ huynh đóng góp 11-19 triệu đồng được vinh danh hạng vàng, quyền lợi gồm giấy khen và thư cảm ơn, vinh danh trong lễ tổng kết, ghi tên trên bảng tri ân của trường.

Những phụ huynh hỗ trợ từ 6-10 triệu đồng, được vinh danh hạng bạc, nhận quyền lợi là giấy chứng nhận, ghi nhận trong báo cáo hội cha mẹ học sinh cuối năm, cảm ơn trong bản tin trường/lớp.

Cuối cùng là hạng đồng với mức hỗ trợ 3-5 triệu đồng, được nhận thư cảm ơn từ ban đại diện cha mẹ học sinh và ghi tên trong danh sách cảm ơn của lớp/trường.

Sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, bản kế hoạch vấp phải nhiều ý kiến phản đối. Dư luận cho rằng việc vinh danh, xếp hạng phụ huynh là phản cảm, bởi các khoản đóng góp vốn phải dựa trên tinh thần tự nguyện.

Bà Lưu Phương Anh, Phó Hiệu trưởng trường THPT Yên Mỹ khẳng định đây là thông tin sai sự thật. Bản kế hoạch nói trên không xuất phát từ hội cha mẹ học sinh nhà trường.

Theo bà Phương Anh, năm nay trường THPT Yên Mỹ kỷ niệm 60 năm thành lập nên có thư ngỏ công khai kêu gọi sự ủng hộ từ các thế hệ giáo viên, nhân viên, các tổ chức, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân và các bậc phụ huynh. Nhà trường chỉ gửi thư cảm ơn những cá nhân, đơn vị ủng hộ, chứ không có chuyện phân hạng phụ huynh như trên mạng xã hội lan truyền.

Trường THPT Yên Mỹ đang phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ nguồn gốc văn bản giả mạo, đồng thời khuyến cáo phụ huynh và cộng đồng cần thận trọng, tránh chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng.