Trường Giang khuyên Đình Bắc 'tập trung bóng đá, bớt đi sự kiện' gây xôn xao

Mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại khoảnh khắc trò chuyện giữa Trường Giang và cầu thủ Đình Bắc tại lễ trao giải WeChoice diễn ra tối 7/2 ở TP.HCM.

Tại sự kiện, Trường Giang xuất hiện với vai trò khách mời trao giải, trong khi Đình Bắc đến nhận một giải thưởng. Cả hai ngồi cạnh nhau trên hàng ghế khách mời, trò chuyện thoải mái và liên tục chụp ảnh cùng người hâm mộ.

Màn tương tác giữa Trường Giang và Đình Bắc gây xôn xao.

Trong đoạn clip được chia sẻ rộng rãi, Trường Giang bất ngờ “nhắc khéo” đàn em:“ Tập trung cho bóng đá đi, bớt đi mấy sự kiện này lại”. Đình Bắc giải thích rằng anh chỉ đi theo sự phân công của đội, đây là hoạt động đại diện hình ảnh đội.

Ở phần bình luận, nhiều khán giả đồng tình với Trường Giang, cho rằng lời khuyên xuất phát từ trải nghiệm và sự quan sát lâu năm.

Nhiều ý kiến nhận định cầu thủ nên ưu tiên sân cỏ thay vì xuất hiện quá nhiều ở các sự kiện giải trí, đồng thời đánh giá cách Trường Giang góp ý thẳng thắn nhưng nhẹ nhàng, không tạo cảm giác áp đặt.

Bên cạnh đó, một số khán giả cho rằng nên thông cảm cho Đình Bắc, bởi anh có tên trong đề cử và được đội tuyển cử đi đại diện hình ảnh. “Đây là nhiệm vụ truyền thông của đội chứ không hẳn cầu thủ tự ý chạy show”, một người bình luận.

Sau giải U23 châu Á, Đình Bắc trở thành gương mặt trẻ nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Ngoài sân cỏ, anh liên tục được mời làm đại sứ thương hiệu, tham gia các sự kiện giải trí.

Cuối tháng 1, tại buổi giao lưu của một nhãn hàng thời trang nam ở Hà Nội, sự xuất hiện của Đình Bắc từng khiến showroom chật kín khán giả từ rất sớm.

Đình Bắc góp mặt trong top 10 hạng mục Nhân vật truyền cảm hứng tại WeChoice Awards

Tại WeChoice Awards, cầu thủ sinh năm 2004 góp mặt trong top 10 hạng mục Nhân vật truyền cảm hứng.

Khi lên sân khấu nhận giải, anh tái hiện khoảnh khắc ăn mừng bàn thắng tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 và gửi lời nhắn nhủ đến các em nhỏ đam mê bóng đá hãy kiên trì theo đuổi ước mơ.

Trường Giang sinh năm 1983, được đông đảo khán giả biết đến từ vai Mười Khó trong liveshow Bước chân miền Trung năm 2011.

Từ năm 2015 đến nay, Trường Giang xuất hiện ở nhiều lĩnh vực như truyền hình thực tế, sân khấu hài, dẫn chương trình và điện ảnh. Trong dịp Tết này, nam nghệ sĩ ra mắt phim Tết Nhà ba tôi một phòng do chính anh đạo diễn.

Nghệ sĩ Trường Giang.

Không chỉ hoạt động sôi nổi, Trường Giang còn được biết đến là người thường thẳng thắn góp ý, chia sẻ kinh nghiệm với đàn em trong và ngoài giới giải trí.

Trước đó không lâu, tại buổi ra mắt phim Tết Nhà ba tôi một phòng, anh từng khuyên nữ chính Đoàn Minh Anh nên dồn tâm sức cho công việc chuyên môn, thay vì bị cuốn theo những tranh luận trái chiều trên mạng xã hội.