Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ HN tuyển sinh hơn 6.900 chỉ tiêu chính quy

Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội công bố điểm sàn xét tuyển năm 2025. Cụ thể:

Lưu ý: Ngành Thiết kế đồ họa, Thiết kế nội thất, Kiến trúc, Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội không xét theo phương thức xét tuyển bằng kết quả kỳ thi đánh giá tư duy do Đại học Bách Khoa Hà Nội tổ chức (TSA) hoặc kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc Gia Hà Nội tổ chức (HAS). Đối với Phương thức xét tuyển HỌC BẠ của các ngành Răng - Hàm - Mặt và Y khoa chỉ xét thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2025.

Năm 2025, Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tuyển 6.962 chỉ tiêu, với 27 ngành. Cụ thể:

Phương thức xét tuyển năm nay theo nguyên tắc: Căn cứ vào điểm xét tuyển, xếp từ cao xuống thấp; Điểm xét tuyển: Chi tiết cách tính điểm và quy đổi điểm của từng phương thức được công bố trong cuốn thông tin tuyển sinh của Trường tại website: tuyensinh.hubt.edu.vn

Phương thức 1: Xét dựa trên kết quả học tập THPT, tiêu chí dựa vào kết quả học tập cả năm học lớp 12.

Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT, tiêu chí dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia 2025. Điều kiện xét tuyển: Thí sinh có tổng điểm các môn thuộc tổ hợp ngành đăng ký xét tuyển đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng chung của Trường.

Phương thức 3: Xét tuyển dựa vào kết quả đánh giá tư duy, đánh giá năng lực, tiêu chí dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá tư duy do ĐH Bách Khoa HN tổ chức hoặc kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia HN tổ chức.

Phạm vi tuyển sinh trong cả nước.

Hình thức nhận hồ sơ:

- Đăng ký nguyện vọng trực tiếp trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT tại địa chỉ: thisinh.thithptquocgia.edu.vn

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường: Thí sinh nộp hồ sơ bản giấy trực tiếp tại Hội đồng tuyển sinh (Nhà A, tầng 1, phòng A110Y).

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại tuyensinh.hubt.edu.vn:

+ Bước 1: Khai thông tin đăng ký xét tuyển trực tuyến tại địa chỉ http://tuyensinh.hubt.edu.vn.

+ Bước 2: Nộp hồ sơ bản giấy trực tiếp tại Hội đồng tuyển sinh (Nhà A, tầng 1, phòng A110Y), hoặc gửi chuyển phát nhanh qua đường bưu điện tới trường theo địa chỉ nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển.

Thời gian nhận hồ sơ: Sáng từ 8h00 đến 11h00; Chiều từ 13h30 đến 16h30.

Chính sách ưu tiên: Thí sinh xét tuyển theo kết quả thi THPT được cộng điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng ưu tiên theo quy định của Bộ GD&ĐT; Chính sách ưu tiên khác theo quy chế của Bộ GD&ĐT và thông báo của Trường.

Địa chỉ nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển:

Hội đồng tuyển sinh – Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, số 29A, Ngõ 124, Phố Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. SĐT: 0243.633.9113. Tổng đài: 1900 633695.

Sinh viên có thể chọn học tập tại 1 trong 2 cơ sở: Cơ sở 1: Số 29A, ngõ 124, phố Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Cơ sở 2: Phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (có ký túc xá: 2.000 chỗ)

Trải qua gần 30 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội là cơ sở đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực (26 ngành); đa cấp (Cao đẳng, Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ), đa hình thức (Chính quy, Liên thông, Vừa làm - vừa học, Từ xa). Trường xác định sứ mệnh của mình là đào tạo các nhà kinh tế và các nhà kỹ thuật - công nghệ thực hành; Bác sĩ, Dược sĩ, Cử nhân điều dưỡng giỏi y thuật và giàu y đức, tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Với quy mô đào tạo 25.000 - 30.000 sinh viên/năm, hiện Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội có 1.380 cán bộ, giảng viên cơ hữu; trong đó có: 21 Giáo sư, 66 Phó Giáo sư; 1 Viện sĩ thông tấn, 174 tiến sĩ và 743 thạc sĩ.