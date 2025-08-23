Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội công bố điểm chuẩn 2025

(VTC News) -

Ngày 22/8, Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (DQK) công bố điểm trúng tuyển hệ đại học chính quy 2025 của 27 ngành đào tạo.

Năm nay, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (DQK) tuyển sinh hệ đại học chính quy với 6.962 chỉ tiêu tuyển sinh, cho 27 ngành học.

Cụ thể, điểm trúng tuyển vào trường theo các phương thức xét tuyển như sau:

Trải qua gần 30 năm xây dựng và phát triển, Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội là cơ sở đào tạo đa ngành đa lĩnh vực (27 ngành); đa cấp (cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ), đa hình thức (chính quy, liên thông, vừa học – vừa học, từ xa).

Sứ mệnh của Trường là đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực cho các lĩnh vực: Kinh tế và kỹ thuật – công nghệ thực hành, Bác sĩ, Dược sĩ, Cử nhân điều dưỡng giỏi y thuật và giàu y đức… góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Với quy mô đào tạo 25.000 – 30.000 sinh viên/năm, hiện trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội có 1.380 cán bộ, giảng viên cơ hữu, trong đó có: 21 Giáo sư, 66 Phó Giáo sư, 1 Viện sĩ thông tấn, 174 Tiến sĩ và 743 Thạc sĩ.

Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội có đủ phòng học, phòng thực hành, phòng tập đa năng, thư viện... với đầy đủ phương tiện, thiết bị và đồ dùng dạy học hiện đại.

Thí sinh trúng tuyển vào Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội thực hiện theo hướng dẫn sau:

1. Truy cập vào hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục & Đào tạo: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/, Xác nhận nhập học vào HUBT trên cổng thông tin của Bộ GD&ĐT, Thời gian từ: 22/8 –17h ngày 30/8/2025

2. Thí sinh Nhập học trực tiếp tại Hội trường B, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, số 29A, ngõ 124, phố Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Hưng, TP. Hà Nội hoặc trực tuyến tại địa chỉ http://nhaphoc.kdcn.edu.vn. Thời gian từ ngày 25 - 04/9/2025 (trừ các ngày nghỉ: 30, 31/8 và 01, 02/9)

Danh sách trúng tuyển được nhà trường đăng công khai tại website: https://hubt.edu.vn.

Các kênh mạng xã hội của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội chi tiết tại:

1. Fanpage trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội:

https://www.facebook.com/dhkinhdoanhvacongnghe?mibextid=LQQJ4d

2. Fanpage tuyển sinh HUBT: https://www.facebook.com/share/p/1ZGiy9ahLX/

3. Group trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội:

https://www.facebook.com/groups/dhkinhdoanhvacongnghehanoi/?ref=share_group_link

4. Group K30 trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội:

https://www.facebook.com/groups/401682239227405/?ref=share_group_link

5. Group Zalo K30 trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội: https://zalo.me/g/xrelxw408.