Trường ĐH KD&CN Hà Nội: Khối Sức khỏe khẳng định chất lượng và uy tín đào tạo

Ngày 3/2, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức chương trình “Gặp mặt tri ân các Bệnh viện, Cơ sở thực hành Khối Sức khoẻ”, nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Khối Sức khoẻ, kỷ niệm 71 năm Ngày thầy thuốc Viêt Nam 27/2 và hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Tới dự chương trình có đại diện lãnh đạo của các Bệnh viện, Trung tâm Y tế và các công ty Dược phẩm đang hợp tác với Nhà trường như bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương, Bệnh viện Đức Giang, Bệnh viện Tâm thần Hà Nội…, cán bộ giảng viên, sinh viên các Khối ngành Sức khỏe của Nhà trường.

PGS. TS Phạm Dương Châu – Phó Hiệu trưởng phụ trách Nhà trường.

PGS. TS Phạm Dương Châu – Phó Hiệu trưởng phụ trách Nhà trường - chia sẻ “Xuyên suốt 10 năm hình thành và phát triển, Khối Sức khoẻ Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội không ngừng phát triển lớn mạnh, từng bước khẳng định chất lượng và uy tín trong công tác đào tạo, dù còn non trẻ so với bề dày chung của Nhà trường, nhưng khối Sức khỏe đã vươn lên trở thành một trong những trụ cột quan trọng, thể hiện rõ định hướng phát triển chiến lược của Trường.

Những kết quả đạt được là nhờ sự kết tinh từ nỗ lực, tâm huyết của tập thể lãnh đạo, giảng viên và cán bộ Nhà trường, đồng thời có sự đồng hành, hỗ trợ đầy trách nhiệm của các bệnh viện và cơ sở thực hành. Với đặc thù là lĩnh vực mang sứ mệnh cao cả trong chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, việc đào tạo đội ngũ cán bộ y tế vừa vững chuyên môn, vừa giàu y đức đòi hỏi sự gắn kết chặt chẽ giữa Nhà trường với các bệnh viện, cơ sở y tế và cơ sở thực hành.

Đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và cán bộ y tế tại các bệnh viện không chỉ là những người hướng dẫn chuyên môn mà còn là tấm gương nghề nghiệp, truyền cho sinh viên kiến thức, kỹ năng, y đức, tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái – những giá trị cốt lõi của người làm nghề y…”.

Đại diện các cấp lãnh đạo Nhà trường chụp ảnh lưu niệm cùng các Bệnh viện và cơ sở thực hành tại lễ tri ân.

Năm 2025 toàn khối sức khoẻ đã hoàn thành kiểm định chương trình đào tạo đại học do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Hiệp hội các Trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam đánh giá ở mức tốt.

Với hơn 2.000 sinh viên của 4 khoa thuộc Khối Sức khỏe gồm Y, Răng Hàm Mặt, Dược và Điều Dưỡng, đã có 1.115 sinh viên tốt nghiệp ra trường, có nhiều em sau tốt nghiệp đã thi đỗ nội trú của các trường: Y Hà Nội, Y Dược Đại học Quốc gia, Y Dược Hải Phòng…

Hiện có 19 Bệnh viện và Trung tâm Y tế, 5 công ty Dược đang tiếp nhận sinh viên HUBT đến thực tập (Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương, Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Đức Giang, Bệnh viện Sanh pôn, Bệnh viện Phụ sản, Các Bệnh viện chuyên khoa khác…).

Về cơ sở vật chất, Nhà trường đặc biệt quan tâm đầu tư, xây dựng các labo thực hành cũng như cung cấp trang thiết bị, vật tư hiện đại… đáp ứng đủ yêu cầu về kỹ thuật của các đơn vị theo nội dung giảng dạy. Toàn khối có 86 phòng làm việc và phòng thí nghiệm được triển khai đáp ứng đủ nhu cầu của các Khoa.

Qua khảo sát cho thấy, sinh viên sau tốt nghiệp đều có định hướng công việc tại các cơ sở y tế, xí nghiệp dược, nhà thuốc phù hợp với chuyên môn đào tạo, hoặc đang tham gia đào tạo nâng cao trình độ để xin cấp giấy phép hành nghề.

Đại diện cho các Bệnh viện và các cơ sở thực hành, TS. BS Nguyễn Văn Thường – Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn - cho biết: “Là một người đồng thời giữ hai trọng trách, vừa là giám đốc bệnh viện thực hành, vừa là giảng viên đứng lớp trực tiếp bộ môn Nhi của Nhà trường, 10 năm qua HUBT đã chứng minh được vị thế và uy tín của mình trong công tác đào tạo khối Sức khỏe, cho thấy khối Sức khỏe của Trường đã đi đúng hướng. Chúng ta không chỉ đào tạo nên những cán bộ y tế mà còn đào tạo ra những thầy thuốc có tâm, có tầm, sở hữu trí tuệ và tình yêu thương con người…”.

Trong thời gian tới, các khoa thuộc khối Sức khỏe sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo theo đúng sứ mạng và tầm nhìn của Nhà trường, phù hợp với mục tiêu của Luật Giáo dục Đại học.