Trường Đại học Sư phạm Hà Nội lập 3 trường mới, bổ sung nhiều ngành đào tạo

(VTC News) -

Các trường mới được thành lập trực thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội có chức năng, nhiệm vụ như sau:

Trường Đại học Khoa học Phát triển Trẻ thơ tập trung nghiên cứu toàn diện về trẻ nhỏ, từ sinh lý, dinh dưỡng đến tâm lý phát triển, giáo dục và chăm sóc. Trường cũng đảm nhận nhiệm vụ triển khai các biện pháp can thiệp, trị liệu cho trẻ có nhu cầu đặc biệt.

Trường Đại học Khoa học Giáo dục định vị là trung tâm đào tạo và nghiên cứu trọng điểm, nơi phát triển và chuyển giao tri thức trong lĩnh vực khoa học giáo dục.

Trường Đại học Toán học và Công nghệ Thông tin hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu hiện đại, tiệm cận trình độ quốc tế trong lĩnh vực toán học và CNTT, thúc đẩy phát triển khoa học – công nghệ và giáo dục trong bối cảnh chuyển đổi số.

Việc thành lập các trường mới nhằm triển khai Quyết định của Thủ tướng về quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

Thí sinh tham gia kỳ thi năng khiếu của trường Đại học Sư phạm Hà Nội (Ảnh: FBNT)

Dự thảo Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 (trừ các trường thuộc Bộ Công an, Quốc phòng, các trường cao đẳng sư phạm) của Bộ GD&ĐT dự kiến, đến năm 2030, cả nước có khoảng 250 cơ sở giáo dục đại học và 50 phân hiệu, thuộc khoảng 200 cơ sở đầu mối, được phân bố theo các vùng.

Trong đó, khoảng 30 cơ sở trọng điểm quốc gia, gồm 5 đại học quốc gia, 5 đại học vùng và 18-20 trường trọng điểm ngành, đa quốc gia.

Toàn quốc có 11 đại học, gồm: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Thái Nguyên, Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Kinh tế TP.HCM, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Cần Thơ, Đại học Duy Tân và Đại học Phenikaa.

Dự kiến đến năm 2030, Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng và Đại học Bách khoa Hà Nội phát triển thành các đại học quốc gia.