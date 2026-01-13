Trường Đại học Sư phạm Hà Nội công bố phương án tuyển sinh năm 2026

(VTC News) -

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vừa công bố dự kiến phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2026. Theo đó, nhà trường áp dụng ba phương thức xét tuyển, đảm bảo tính đồng bộ với Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời mở rộng cơ hội cho thí sinh với nhiều tổ hợp và cách thức xét tuyển khác nhau.

Sau khi xét tuyển thẳng theo quy định tại Điều 8 Quy chế tuyển sinh đại học của Bộ GD&ĐT, trường sẽ tuyển sinh theo ba phương thức (viết tắt là PT1, PT2, PT3).

• PT1: Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026;

• PT2: Xét tuyển thí sinh có năng lực, thành tích vượt trội;

• PT3: Xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực SPT năm 2026.

Mỗi thí sinh có thể đăng ký nhiều phương thức và nhiều nguyện vọng. Hệ thống xét tuyển sẽ tự động lấy điểm xét cao nhất trong ba điểm ĐX1, ĐX2, ĐX3 (quy đổi về thang điểm 30) để xét từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu từng ngành, bảo đảm quyền lợi thí sinh và sự tương đương về yêu cầu đầu vào giữa các phương thức.

Với mỗi ngành/chương trình đào tạo, thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo một thang điểm chung; hệ thống tự động lấy điểm xét cao nhất (ĐX1, ĐX2 hoặc ĐX3) để xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

ĐH Sư phạm Hà Nội tuyển sinh 2026 theo ba phương thức.

Điều kiện dự tuyển và yêu cầu riêng cho từng phương thức

Thí sinh dự tuyển phải tốt nghiệp THPT và có hạnh kiểm các học kỳ THPT đạt mức Khá trở lên; thí sinh nước ngoài phải đạt chuẩn năng lực tiếng Việt và đáp ứng các quy định hiện hành.

Với PT1, thí sinh phải tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 theo tổ hợp xét tuyển của ngành đăng ký; các ngành năng khiếu bắt buộc dự thi năng khiếu do Trường ĐH Sư phạm Hà Nội tổ chức. Cụ thể, với các ngành năng khiếu: Giáo dục Mầm non, Giáo dục Mầm non - Sư phạm Tiếng Anh, Giáo dục Thể chất, Huấn luyện thể thao, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, thí sinh còn phải tham dự kỳ thi năng khiếu năm 2026 do trường tổ chức để lấy điểm thi năng khiếu xét tuyển kết hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT. Nhà trường tổ chức thi năng khiếu sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, không sử dụng kết quả thi năng khiếu do trường đại học khác tổ chức để xét tuyển.

Năm 2026, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tuyển sinh 58 ngành/chương trình đào tạo đại học hệ chính quy thuộc 9 lĩnh vực.

Với PT2, nhà trường phân loại theo ba diện A, N, T tương ứng với các nhóm ngành khác nhau. Thí sinh phải có học lực và rèn luyện đạt yêu cầu, đồng thời có các thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, nghệ thuật hoặc thể thao theo quy định. Điểm xét được xác định từ hồ sơ thành tích quy đổi, kết hợp điểm khuyến khích và ưu tiên theo quy chế:

- Diện A áp dụng đối với thí sinh dự tuyển vào tất cả các ngành, trừ Giáo dục thể chất, Huấn luyện thể thao và Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật;

- Diện N áp dụng đối với thí sinh dự tuyển vào ngành Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật;

- Diện T áp dụng đối với thí sinh dự tuyển vào ngành Giáo dục Thể chất, Huấn luyện thể thao

Với PT3, thí sinh phải dự thi kỳ thi đánh giá năng lực SPT 2026 với các môn thi tương ứng tổ hợp xét tuyển của ngành/chương trình đăng ký. Mặt khác, thí sinh dự tuyển vào ngành đào tạo giáo viên theo PT3 phải có kết quả học tập cả năm lớp 12 được đánh giá mức Tốt (học lực lớp 12 xếp loại Giỏi) hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8 trở lên.

Mở 8 ngành mới ngoài sư phạm

Năm 2026, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội dự kiến tuyển sinh 58 ngành/chương trình đào tạo thuộc 9 lĩnh vực. Đáng chú ý, trường mở 8 ngành/chương trình mới thuộc khối ngoài sư phạm, gồm: Giáo dục học (Giáo dục và truyền thông), Huấn luyện thể thao, Địa lý tài nguyên và môi trường, Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu, Hóa dược, Quốc tế học, Ngôn ngữ Pháp (Tiếng Pháp ứng dụng và giao tiếp quốc tế).

Ngoài ra, trường dành một số chỉ tiêu cho học sinh các trường dự bị đại học và diện cử tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Thông báo của trường nêu rõ, các nguyên tắc quy đổi điểm, công thức tính và tham số cụ thể sẽ do Hội đồng tuyển sinh quyết định sau khi có phổ điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT và kỳ thi SPT năm 2026, bảo đảm không làm thay đổi thứ tự xếp hạng thí sinh và khuyến khích phương thức có hiệu quả đào tạo cao hơn trong thực tế.