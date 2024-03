Trước khi bị bắt vì lừa đảo, Shark Thủy kinh doanh ra sao?

(VTC News) -

Tập đoàn Egroup có 12 công ty hoạt động trong các lĩnh vực đào tạo tiếng Anh, giáo dục mầm non, giáo dục trực tuyến, phát triển tư duy sáng tạo cho trẻ em thông qua robot thông minh và tính nhẩm, giáo dục kỹ năng nghề và du học.

Trên website, Egroup giới thiệu công ty đặt mục tiêu trở thành tập đoàn số một Việt Nam về giáo dục trực tuyến, năng động, cạnh tranh mạnh mẽ, luôn hướng đến chinh phục các mục tiêu cao hơn và là sự lựa chọn hàng đầu của mọi đối tác, khách hàng trong nước và quốc tế

Apax English là công ty nổi bật trong hệ sinh thái kinh doanh của Shark Thủy. (Ảnh minh họa).

Công ty con nổi bật của Egroup là Apax Holdings (mã: IBC) - đứng sau chuỗi trung tâm Anh ngữ Apax Leaders, hệ thống mầm non Igarten, trường liên cấp Firbank Australia...

Quý IV/2022, Apax Holdings ghi nhận thua lỗ kỷ lục. Doanh thu thuần của Apax Holdings âm 45,5 tỷ đồng và lỗ sau thuế 93 tỷ đồng. Lũy kế năm 2022, công ty ghi nhận doanh thu thuần 1.336 tỷ đồng và lỗ sau thuế 81,4 tỷ đồng.

Tính cả năm 2022, Apax Holdings đạt doanh thu thuần 1.336 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả trên, doanh nghiệp chỉ hoàn thành được 61% chỉ tiêu doanh thu đề ra cho cả năm, đồng thời không đạt được kế hoạch về lợi nhuận.

Tính đến ngày cuối năm 2022, khối tài sản của Apax Holdings đạt hơn 4.590 tỷ đồng. Đáng chú ý, doanh nghiệp này còn gần 737 tỷ đồng tiền mặt và tương đương tiền (bao gồm gần 697 tỷ đồng tiền mặt - cao nhất từ trước đến nay và 40 tỷ đồng là khoản tương đương tiền).

Dù vậy, doanh nghiệp của Shark Thủy cũng đang gánh khoản nợ phải trả hơn 3.070 tỷ đồng, nhiều gấp đôi so với vốn chủ sở hữu.

Trong các công ty con của Apax Holdings thì Apax English đang là công ty con hoạt động hiệu quả nhất.

Apax English thành lập ngày 22/10/2012 với tên ban đầu là Công ty CP Trò chơi Evui. Ngành nghề chính khi này là lập trình máy vi tính.

Vốn điều lệ ban đầu là 1 tỷ đồng gồm các cổ đông sáng lập: Phạm Thanh Tùng góp 500 triệu đồng (50%), Nguyễn Hoàng Dương góp 250 triệu đồng (25%) và Đặng Ngọc Nam góp 250 triệu đồng (25%).

Đến ngày 31/12/2021, công ty tăng vốn từ 612 tỷ đồng tăng lên hơn 887 tỷ đồng, trong đó công ty Hàn Quốc Chungdahm Learning vẫn góp 61,86 tỷ đồng (chiếm 6,9%), không rõ các cổ đông khác.

Theo giới thiệu, hệ thống này đang có hơn 120 trung tâm trên toàn quốc với thương hiệu Apax Leaders, trải rộng tại hơn 30 tỉnh thành với khoảng hơn 120.000 học viên đang theo học. Tính đến cuối tháng 6/2022, Apax Holdings đang sở hữu 66,36% cổ phần Apax English.

Năm 2021, kết quả kinh doanh của Apax English sụt giảm về cả doanh thu và lợi nhuận. Cụ thể, doanh thu năm 2021 của Apax English là 1.534 tỷ đồng, giảm 11% còn lợi nhuận sau thuế chỉ còn 22 tỷ đồng, giảm 65% so với năm 2020.

Phía trung tâm Anh ngữ giải thích do hệ thống các trung tâm phải đóng cửa 8 tháng trong năm 2021 theo quy định phòng chống dịch, các trung tâm đã phải chuyển hướng sang đào tạo online nên doanh thu giảm. Bên cạnh đó, do phần lớn các chi phí là định phí nên sự sụt giảm doanh thu dẫn đến lợi nhuận giảm.

Hồi đầu năm 2022, Apax English đã bị CTCP Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Hai Bà Trưng - chủ đầu tư và trực tiếp quản lý vận hành tòa nhà thương mại và văn phòng cho thuê - CDC Building tại số 25-27 Lê Đại Hành (Hà Nội) trình báo Công an về việc Apax English chậm nghĩa vụ thanh toán tiền thuê mặt bằng với số tiền tạm tính hơn 2 tỷ đồng.

Ngày 26/3, thông tin tại họp báo Bộ Công an, Trung tướng Tô Ân Xô (Người phát ngôn Bộ Công an) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Thủy (Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty CP đầu tư và phân phối Egame), Đặng Văn Hiển (Trưởng Ban quan hệ cổ đông Công ty CP đầu tư và phân phối Egame).

Hai người trên bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.