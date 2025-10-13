Trước khi bị bắt, Ngân 98 giàu có thế nào?

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (hay còn gọi là Ngân 98) để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Trước khi vướng vòng lao lý, Ngân 98 là một trong những nữ DJ nổi tiếng và gây nhiều tranh cãi bậc nhất showbiz Việt, không chỉ bởi phong cách ăn mặc táo bạo mà còn vì mức độ khoe tài sản khiến công chúng choáng ngợp.

Ngân 98 vừa bị bắt tạm giam để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Mức cát-sê trăm triệu mỗi đêm diễn

Sinh năm 1998 tại Bình Định, Võ Thị Ngọc Ngân được biết đến qua những bộ ảnh gợi cảm trên mạng xã hội, trước khi chuyển hướng sang làm DJ và diễn viên. Trong giới giải trí, cô nổi bật nhờ phong cách biểu diễn nóng bỏng, thường xuyên xuất hiện trong những bộ trang phục cắt xẻ táo bạo.

Ngân từng chia sẻ, nghề DJ không chỉ đòi hỏi kỹ năng đánh nhạc mà còn yêu cầu đầu tư hình ảnh, vì vậy cô sẵn sàng chi tiền cho những bộ cánh cầu kỳ. Cô từng tiết lộ mỗi bộ đồ biểu diễn kèm phụ kiện có giá 15-20 triệu đồng, đều được thiết kế riêng.

Ngân 98 từng khoe nhận tiền bo khủng khi làm DJ.

Ở thời điểm đắt show, cát-sê của Ngân 98 dao động từ 70-200 triệu đồng/show, tùy quy mô sự kiện. Cô cho biết, sau khi trừ chi phí cho ê-kíp, bản thân chỉ giữ lại 20-30 triệu đồng.

Không chỉ trong nước, cô còn lưu diễn ở Campuchia, Thái Lan và một số quốc gia châu Á. Ngân từng khoe được khán giả tặng gần 100 triệu đồng tiền mặt sau một đêm diễn. Hình ảnh cô cầm xấp tiền dày, chia sẻ “đi tới đâu, mưa tiền tới đó” từng gây bão mạng xã hội.

Từng khoe penthouse 80 tỷ và loạt siêu xe hạng sang

Sau nhiều năm hoạt động và kinh doanh, Ngân 98 được cho là sở hữu khối tài sản “khủng” gồm bất động sản, xe sang và căn hộ hạng sang tại TP.HCM.

Năm 2022, cô cùng bạn trai Lương Bằng Quang tiết lộ đặt cọc 21 tỷ đồng để mua gần 10 mảnh đất. Đến năm 2023, Ngân cho biết mình đã sở hữu căn penthouse hướng sông với tầm nhìn bao quát Landmark 81 và Bitexco.

Trong video chia sẻ, nữ DJ khoe bản thiết kế hiện đại và tiết lộ giá trị căn hộ cả nội thất lên tới 80 tỷ đồng. Cô cũng từng đăng ảnh xấp sổ đỏ và tin nhắn giao dịch đất đai khiến dân mạng “choáng ngợp”.

Ngân 98 sở hữu căn penthouse đắt đỏ có giá 80 tỷ đồng.

Dịp sinh nhật 25 tuổi, nữ DJ lại khiến dân mạng xôn xao khi khoe siêu xe Maserati MC20 mui trần trị giá khoảng 20 tỷ đồng, tự thưởng cho bản thân sau thời gian chạy show miệt mài. Ngoài ra, bộ sưu tập xe của cô và bạn trai còn có Mercedes-AMG GLE 53 (5 tỷ đồng), Mercedes-Benz V-class (3 tỷ đồng) và Kia Carnival.

Trước khi bị bắt, Ngân 98 vẫn thường xuyên xuất hiện với hình ảnh check-in ở những resort, nhà hàng sang trọng, chia sẻ cuộc sống xa hoa.

Trước khi bị bắt, nữ DJ thường xuyên chia sẻ cuộc sống xa hoa.

Nói về tin đồn được đại gia chu cấp, Ngân 98 từng phản bác mạnh mẽ: “Tôi không có khuôn mặt đẹp, không chân dài, không bằng ai nên đâu có suy nghĩ đào mỏ đại gia". Cô cho biết tất cả tài sản hiện có là nhờ tự lao động và tích góp sau nhiều năm làm nghề và đầu tư.