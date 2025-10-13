Ngân 98 điều hành công ty nào trước khi bị bắt?

(VTC News) -

Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh Ngân 98) là người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu shop.

Theo Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Zubu được thành lập từ tháng 5/2021, có trụ sở chính tại 154 Phạm Văn Chiêu, phường Thông Tây Hội, TP.HCM.

Khi mới thành lập, Zubu có vốn điều lệ 200 triệu đồng, đăng ký hoạt động chính trong lĩnh vực bán buôn thực phẩm. Tháng 9/2022, công ty nâng vốn điều lệ lên 3 tỷ đồng.

Điểm đáng chú ý là kể từ khi thành lập đến nay, Zubu nhiều lần thay đổi người đại diện pháp luật, chủ sở hữu.

Theo điều tra của công an, Ngân 98 thành lập và điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu shop, mọi hoạt động điều hành, tài chính và kinh doanh đều do cô trực tiếp chỉ đạo, hưởng lợi. Tuy nhiên, danh nghĩa giám đốc công ty và hộ kinh doanh do người khác đứng tên.

Võ Thị Ngọc Ngân tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Từ năm 2021, Ngân hợp tác với một số nhà máy tại Hà Nội để gia công các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe hỗ trợ giảm cân như Super Detox X3, X7, X1000.

Trên giấy tờ, đây là các sản phẩm được cấp phép lưu hành. Tuy nhiên, Ngân đã lợi dụng hình thức “hàng tặng kèm” để đưa ra thị trường thêm sản phẩm “viên rau củ Collagen” không được cấp phép, không có hồ sơ công bố sản phẩm.

Loại “viên rau củ Collagen” này được Ngân cho đóng gói, dán nhãn trùng thương hiệu với các sản phẩm X3, X7, X1000 và quảng cáo có tác dụng “tăng hiệu quả giảm cân khi dùng kèm”.

Trên bao bì, sản phẩm ghi “hàng tặng kèm, không bán” nhằm đối phó cơ quan quản lý, nhưng thực tế được bán trọn bộ cùng sản phẩm chính, tạo thành liệu trình giảm cân hoàn chỉnh.

Các sản phẩm được vận chuyển từ nhà máy ở Hà Nội vào kho hàng của ZuBu shop tại TP.HCM, rồi phân phối qua mạng xã hội Facebook, TikTok và đường dây nóng của công ty. Khách hàng được tư vấn mua theo “liệu trình giảm cân” từ 4 đến 15 kg, với giá mỗi bộ sản phẩm từ 870.000 đến 1,1 triệu đồng.

Tiền bán hàng được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng của người thân và nhân viên để che giấu dòng tiền, trước khi tập trung về tài khoản cá nhân của Ngân. Theo dữ liệu từ các đơn vị giao hàng, chỉ riêng giai đoạn 2023 - 2024, doanh thu từ hoạt động này ước đạt hàng trăm tỷ đồng.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng.