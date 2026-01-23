Trung ương khoá XIV thống nhất tuyệt đối bầu ông Tô Lâm giữ chức Tổng Bí thư

(VTC News) -

Sáng 23/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tổ chức Hội nghị lần thứ nhất để quyết định những vấn đề đặc biệt quan trọng, đánh dấu khởi đầu của nhiệm kỳ mới.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII Tô Lâm, triệu tập viên Hội nghị phát biểu khai mạc và thay mặt Đoàn Chủ tịch Hội nghị điều hành chương trình Hội nghị.

Trên cơ sở thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng, quy chế làm việc, quy chế bầu cử và các nội dung liên quan, phát huy cao độ tinh thần đoàn kết và trách nhiệm, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV đã bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV nghe báo cáo về phương án các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và cho ý kiến về nhân sự đảm nhiệm chức danh Thường trực Ban Bí thư.

Bên cạnh đó, Trung ương bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

