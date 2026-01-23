Mới nhất
Xem nhiều
Bình luận nhiều
Hotline: 0855.911.911
RSS
Liên hệ quảng cáo:
024 36321592
Trang chủ
Liên hệ
Cỡ chữ
Bình luận
Chia sẻ
Bình luận
Facebook
Twitter
Zalo
Zalo
Copy
Thời sự
Chính trị
Infographic: Sự nghiệp Tổng Bí thư Tô Lâm
23/01/2026 14:00:00 +07:00
(VTC News) -
Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, ông Tô Lâm được bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV.
(Thiết kế: Nhật Anh)
Đọc thêm
Chiều nay, Tổng Bí thư chủ trì họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội Đảng XIV
0
Tổng Bí thư Tô Lâm tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV
0
Tổng Bí thư Tô Lâm: Phấn đấu tăng trưởng từ 10% trở lên giai đoạn 2026-2030
0
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng
0
đại hội đảng
Tổng bí thư
Tổng Bí thư Tô Lâm
Đại hội XIV của Đảng
Đại hội XIV
Bình luận
Được tài trợ
Được tài trợ
Được tài trợ
Được tài trợ
Được tài trợ
Được tài trợ
Được tài trợ
Được tài trợ
Được tài trợ
Được tài trợ
Được tài trợ
Bình luận