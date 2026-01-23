  • Bình luận

Infographic: Sự nghiệp Tổng Bí thư Tô Lâm

23/01/2026 14:00:00 +07:00
(VTC News) -

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, ông Tô Lâm được bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV.

Infographic: Sự nghiệp Tổng Bí thư Tô Lâm - 1
(Thiết kế: Nhật Anh)
