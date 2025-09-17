Trung ương cho 2 lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa nghỉ hưu trước tuổi

Trong bài phát biểu khai mạc tại Kỳ họp thứ 33, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra chiều nay (17/9), ông Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, chủ tọa kỳ họp đã thay mặt Thường trực HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh về thông tin nhân sự.

Kỳ họp thứ 33, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra chiều nay (17/9).

Theo đó, Trung ương cho nghỉ hưu trước tuổi đối với ông Lại Thế Nguyên, 54 tuổi, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026 và ông Đỗ Minh Tuấn, 53 tuổi, Phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau khi Trung ương cho ông Lại Thế Nguyên và ông Đỗ Minh Tuấn nghỉ hưu trước tuổi, Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa đã áp dụng khoản 6, điều 37 của Luật số 72/2025/QH15 Tổ chức chính quyền địa phương, được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 16/6/2025, báo cáo HĐND tỉnh mà không phải thực hiện thủ tục miễn nhiệm đối với hai đồng chí tại HĐND tỉnh.