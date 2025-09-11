Phó Chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51

Ngày 11/9, Thường trực Tỉnh uỷ An Giang tổ chức lễ công bố và trao quyết định nghỉ hưu đối với cán bộ thuộc diện Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý.

Thường trực Tỉnh ủy trao quyết định, tặng hoa cho các cán bộ. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử An Giang)

Tại buổi lễ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Hoàng Nam công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc nghỉ thôi việc để hưởng chính sách, chế độ theo quy định tại Nghị định 178, kể từ ngày 1/9 đối với ông Giang Thanh Khoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngoài ra, ông Mai Văn Huỳnh – nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang (cũ) và ông Võ Minh Hoàng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng nhận quyết định nghỉ hưu từ ngày 1/9.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Tiến Hải ghi nhận và tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn của các cán bộ trong suốt quá trình công tác. Ông Hải tin tưởng sau khi nghỉ hưu, các cán bộ tiếp tục theo dõi, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm quý báo cho sự phát triển tỉnh nhà.

Sau hợp nhất Kiên Giang và An Giang, ông Hồ Văn Mừng làm Chủ tịch UBND tỉnh An Giang mới cùng 5 Phó Chủ tịch gồm: Nguyễn Thanh Phong, Lê Văn Phước, Lê Trung Hồ, Nguyễn Thị Minh Thúy, Ngô Công Thức.

Ông Giang Thanh Khoa, 51 tuổi, quê huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang (cũ). Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ xây dựng cầu hầm, cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh vào cuối tháng 8/2024, ông Khoa từng kinh qua các chức vụ như Giám đốc Sở KH&ĐT, Bí thư Huyện ủy Kiên Lương.