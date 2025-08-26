Trúng tuyển nhưng hệ thống báo trượt, nhiều thí sinh hốt hoảng cầu cứu

T.T., thí sinh tại TP.HCM, cho biết ba ngày trước được Trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM (UTH) thông báo trúng tuyển ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng với 1.001,85/1.200 điểm, cao hơn điểm chuẩn 963. Nhà trường còn gửi hướng dẫn đóng học phí nhập học.

Nhưng sáng 25/8, khi tra cứu hệ thống của Bộ, T. bất ngờ thấy mình chỉ trúng tuyển nguyện vọng 8, ngành Công nghệ dệt may của ĐH Công nghiệp TP.HCM. “Em rất lo lắng, không biết nhập học ở đâu cho đúng. Trường báo đỗ mà hệ thống Bộ lại ghi khác, em mong có giải thích chính thức để yên tâm”, T. chia sẻ.

Các trường đại học và Bộ GD&ĐT cần xử lý kịp thời để bảo đảm công bằng, quyền lợi chính đáng cho thí sinh.

Trường hợp của G.K. và P.K. cũng tương tự. G.K. đủ điểm chuẩn vào ngành Logistics của UTH nhưng hệ thống Bộ lại báo em đỗ nguyện vọng 5 tại Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM). Trong khi đó, P.K. dự định nhập học ngành Công nghệ ôtô tại UTH thì bất ngờ thấy kết quả bị “chuyển” sang nguyện vọng 4 ở Đại học Công nghệ TP.HCM.

Chiều 25/8, đại diện UTH xác nhận đã tiếp nhận nhiều phản ánh và cam kết hỗ trợ thí sinh theo hướng đảm bảo quyền lợi cao nhất. Không chỉ tại UTH, đại diện Trường ĐH Y Dược (ĐHQG Hà Nội) cũng ghi nhận tình trạng tương tự. Thí sinh đủ điểm chuẩn nhưng trên hệ thống Bộ lại hiện trượt hoặc đỗ nguyện vọng sau. “Điểm trúng tuyển là pháp lý quan trọng nhất, các em đủ điểm chuẩn sẽ được hỗ trợ tối đa”, vị này khẳng định.

Nghiêm trọng hơn, nhiều thí sinh phản ánh bị “trượt 100% nguyện vọng” dù dư điểm ở nhiều ngành. L.T.T. (Hà Tĩnh) đạt 24,75 điểm khối A00, trượt nguyện vọng 1 vào ĐH Sư phạm TP.HCM do thiếu điểm, nhưng thay vì được xét tiếp nguyện vọng sau, hệ thống báo trượt tất cả. Trường hợp của K.N. (25,75 điểm) cũng tương tự, dù dư điểm vào Đại hyocj Sài Gòn nhưng vẫn bị thông báo trượt toàn bộ.

Theo thống kê sơ bộ, chỉ riêng chiều 25/8, gần 30 thí sinh gặp tình huống tương tự. Nhiều em bật khóc vì lo lắng, bởi theo quy định, thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ trước 17h ngày 30/8. Nếu không, xem như từ chối nhập học, đồng nghĩa mất cơ hội vào đại học năm nay.

M.T - một thí sinh tại Gia Lai kể, ngày 22/8 được hệ thống báo đỗ ngành Sư phạm tiểu học, nhưng chỉ hai ngày sau kết quả bị đổi thành trượt. P.V. (Gia Lai), K.Ng. (bộ đội xuất ngũ) và T.T. (Quảng Bình, đạt 26,5 điểm khối C00) cũng rơi vào tình cảnh tương tự: dù dư điểm cho nguyện vọng dưới nhưng hệ thống “khóa” và báo trượt toàn bộ.

“Con khóc, mẹ khóc, cả nhà chạy đi cầu cứu nhưng trường nào cũng nói phải chờ công văn và ý kiến từ Bộ. Xin hãy cứu chúng em!”, T.T. bật khóc.

Đến nay, Bộ GD&ĐT chưa có giải thích cụ thể. Trong công văn ngày 24/8, Bộ yêu cầu thí sinh gặp vướng mắc liên hệ trực tiếp với trường để được hỗ trợ; các trường có trách nhiệm phối hợp xử lý sai sót, bảo đảm quyền lợi thí sinh.

Tuy nhiên, với hạn chót xác nhận nhập học chỉ còn vài ngày, hàng chục thí sinh vẫn đang thấp thỏm “ngồi trên đống lửa”.

Một chuyên gia tuyển sinh tại TP.HCM nhận định, nguyên nhân có thể xuất phát từ khâu lọc ảo: khi trường thay đổi điểm chuẩn phút cuối nhưng không cập nhật kịp, hệ thống không “nhả” thí sinh cho nguyện vọng khác. Cũng có khả năng một số trường sai sót trong công bố danh sách, dẫn đến tình trạng “trúng tuyển ảo”.

Trong bối cảnh hạn chót xác nhận nhập học chỉ còn ít ngày, việc xử lý nhanh chóng, minh bạch từ phía các trường đại học và Bộ GD&ĐT không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn là sự bảo đảm công bằng, quyền lợi chính đáng cho hàng nghìn thí sinh đang hồi hộp chờ đợi.