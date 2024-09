Trung Quốc sơ tán hơn 400.000 người, dự báo bão Yagi mạnh nhất lịch sử

(VTC News) -

Theo The Paper, Cục Khí tượng tỉnh Hải Nam của Trung Quốc dự báo siêu bão Yagi đổ bộ vào khu vực từ vùng biển Quỳnh Hải (tỉnh Hải Nam) đếnTrạm Giang (tỉnh Quảng Đông) vào chiều hoặc tối 6/9.

Vị trí tâm bão Yagi vào lúc 10h ngày 6/9, dự kiến bão sẽ đổ bộ vào khu vực từ Quỳnh Hải ở đảo Hải Nam đến Trạm Giang ở Quảng Đông, Trung Quốc, trong chiều hoặc tối cùng ngày. (Ảnh chụp màn hình: Windy)

Cục Khí tượng tỉnh Hải Nam cho biết siêu bão Yagi mạnh cấp 17 hoặc cao hơn với sức gió dự báo đạt 68 m/s, có khả năng vượt Rammasun trở thành cơn bão mạnh nhất từ trước đến nay đổ bộ vào tỉnh đảo này.

Siêu bão Rammasun đổ bộ vào thành phố Văn Xương của tỉnh Hải Nam vào lúc 15h30 ngày 18/7, với sức gió 60 m/s, là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Nam Trung Quốc kể từ năm 1973.

Khi bão Rammasun tiến vào tỉnh Quảng Tây, sức gió vẫn đạt cấp 15 và là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào tỉnh này kể từ khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập.

Theo thống kê của chính quyền tỉnh Hải Nam, bão Rammasun cướp đi sinh mạng của 25 người trong tỉnh, gây thiệt hại nặng nề trên mọi lĩnh vực tại 216 thị trấn với tổng 3,258 triệu người.

Chiều 5/9, Ban Tuyên giáo Thành ủy Văn Xương đăng tải bài viết nhắc lại thảm họa do bão Rammasun gây ra, kêu gọi các cấp chính quyền địa phương không được lơ là, chuẩn bị kỹ lưỡng các công việc phòng chống bão, giảm thiểu rủi ro do bão gây ra và đảm bảo an toàn tính mạng người dân.

Người dân dán băng dính gia cố cửa kính trước khi bão Yagi đổ bộ ở thành phố Hải Khẩu, Hải Nam, Trung Quốc. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Để ứng phó với siêu bão Yagi, Sở Thủy lợi tỉnh Hải Nam và Cục Khí tượng tỉnh Hải Nam đã cùng ban hành cảnh báo đỏ về nguy cơ lũ quét xảy ra ở một số khu vực thuộc hơn 100 thị trấn của 14 thành phố.

Tính đến 9h ngày 6/9, tỉnh Hải Nam đã sơ tán 418.275 người. Trong đó, thành phố Văn Xương, khu vực dự báo nằm trong tâm bão, ước tính sơ tán khoảng 240.000 người.

Đảo Hải Nam đã đóng cửa tất cả các điểm du lịch địa phương, bãi tắm, du lịch giải trí trên biển cũng như tạm dừng dịch vụ tàu thuyền, hàng không.

Sấm sét ngoài khơi thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam, trước thời điểm bão Yagi đổ bộ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Trước đó vào khoảng 00h48 ngày 5/9, trên eo biển Quỳnh Châu ngoài khơi thành phố Hải Khẩu (Hải Nam) đã xuất hiện tượng sấm sét bất thường với kèm theo mưa giông.

Cục Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết, do ảnh hưởng bởi siêu bão Yagi, những trận sấm sét có tần suất lớn sẽ xuất hiện ở Hải Khẩu trước thời điểm bão đổ bộ.

Bão Yagi, cơn bão thứ 11 tại Trung Quốc trong năm nay, đã mạnh lên thành siêu bão với sức gió tối đa hiện nay là cấp 17. Bão đang tiếp tục di chuyển theo hướng Tây với tộc độ khoảng 20 km/h, hướng vào đảo Hải Nam, phía nam nước này.