Trung Quốc lên tiếng vụ Mỹ bắt ông Maduro: Không ai là 'thẩm phán thế giới'

(VTC News) -

Phát biểu trong cuộc gặp Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar tại Bắc Kinh ngày 4/1, ông Vương Nghị nói Trung Quốc “không tin rằng có quốc gia nào có thể đóng vai cảnh sát toàn cầu, cũng như không chấp nhận việc bất kỳ nước nào tự cho mình quyền phán xét các quốc gia khác”. Ông đề cập tới “những diễn biến mới tại Venezuela” mà không nêu cụ thể bên liên quan.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (Ảnh: Reuters)

“Chủ quyền và an ninh của tất cả các quốc gia cần được bảo vệ đầy đủ theo luật pháp quốc tế”, Ngoại trưởng Trung Quốc nói thêm. Đây là phát biểu công khai đầu tiên của ông kể từ khi Tổng thống Trump xác nhận Mỹ đã thực hiện chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela, bắt giữ Tổng thống Maduro cùng vợ.

Theo Reuters, ông Maduro hiện đang bị giam giữ tại New York và dự kiến sẽ ra hầu tòa vào ngày hôm nay.

Thông tin từ Fox News cho biết, chỉ vài giờ trước khi bị bắt, ông Maduro đã tiếp ông Qiu Xiaoqi, đặc phái viên của Chính phủ Trung Quốc phụ trách khu vực Mỹ Latinh, tại Phủ Tổng thống Miraflores ở Caracas. Cuộc gặp được cho là nhằm tái khẳng định quan hệ hợp tác giữa Caracas và Bắc Kinh trong bối cảnh tình hình khu vực có nhiều biến động.

Sau chiến dịch của Mỹ, Trung Quốc bày tỏ quan ngại, đồng thời nhấn mạnh lập trường phản đối việc sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế và kêu gọi giải quyết các bất đồng thông qua đối thoại cũng như các cơ chế đa phương.

Trong những năm gần đây, Bắc Kinh nhiều lần khẳng định mong muốn đóng vai trò mang tính xây dựng trong các vấn đề quốc tế. Theo giới phân tích, lập trường này phản ánh nỗ lực của Trung Quốc nhằm gia tăng ảnh hưởng ngoại giao trong bối cảnh cục diện toàn cầu diễn biến phức tạp.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tại Bắc Kinh (Trung Quốc), ngày 13/9/2023. (Ảnh: Reuters)

Vụ việc tại Venezuela cũng diễn ra trong bối cảnh quan hệ Trung Quốc - Venezuela được duy trì trên nhiều lĩnh vực. Trung Quốc hiện là một trong những đối tác thương mại quan trọng của Caracas, đặc biệt trong giai đoạn nền kinh tế Venezuela gặp nhiều khó khăn. Theo số liệu trọn năm gần nhất, kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt khoảng 1,6 tỷ USD.