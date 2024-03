Trung Quốc khẳng định công khai, minh bạch chi tiêu quốc phòng

(VTC News) -

“Chính phủ Trung Quốc tuân thủ chính sách kết hợp phát triển quốc phòng và phát triển kinh tế, đồng thời đặt ra quy mô chi tiêu quốc phòng hợp lý dựa trên nhu cầu quốc phòng và trình độ phát triển của nền kinh tế quốc gia”, ông Wu Qian, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, cho biết hôm 9/3 khi trả lời các câu hỏi của giới truyền thông về ngân sách quốc phòng của Trung Quốc vào năm 2024 bên lề kỳ họp thứ hai của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc lần thứ 14 (NPC).

Theo dự thảo được công bố, ngân sách quốc phòng của Trung Quốc năm 2023 sẽ tăng 7,2%, lên mức 1.550 tỷ nhân dân tệ (225 tỷ USD).

Trung Quốc tăng chi tiêu quốc phòng lên 7,2% so với năm 2023. (Ảnh: China Daily)

Trước đó, ngày 4/3, Wang Chao, người phát ngôn của phiên họp Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc khóa XIV cho hay, chi tiêu quốc phòng được xác định dựa trên xem xét nhu cầu về khả năng phòng thủ và mức độ phát triển kinh tế. Đây là nguyên tắc chung trên toàn thế giới.

Theo ông Wang, chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc, tính theo tỷ trọng GDP, về cơ bản ổn định trong nhiều năm và thấp hơn mức trung bình của thế giới. Việc tăng chi tiêu quốc phòng là phù hợp và hợp lý.

Tân Hoa xã thống kê chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc trong năm 2022 đạt 1.450 tỷ nhân dân tệ, tăng 7,1% so với ngân sách năm 2021. Trong khi đó, ngân sách quốc phòng năm 2021 tăng 6,8% so với năm 2020, ở mức 1.350 tỷ nhân dân tệ, và con số của năm 2020 thì tăng 6,6% so với năm 2019.

AFP nhận định đây là ngân sách quốc phòng quốc gia lớn thứ nhì thế giới, sau Mỹ.

Trong những năm gần đây, để bảo vệ tốt hơn chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển, nhằm đáp ứng nhu cầu chuyển đổi quân sự, Trung Quốc đã duy trì mức tăng trưởng trong chi tiêu quốc phòng, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế và xã hội, đồng thời thúc đẩy sự phát triển đồng bộ về năng lực quốc phòng và sức mạnh kinh tế.