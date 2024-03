Trung Quốc đả 4 'hổ' chỉ trong một tuần sau 'Lưỡng hội'

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 18/3 ra thông báo cho biết, ông Lưu Dược Tiến (Liu Yuejin), quan chức chống khủng bố cấp Thứ trưởng đầu tiên của Bộ Công an nước này bị điều tra vì nghi ngờ vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng sau 4 năm rời vị trí này.

Ông Lưu Dược Tiến. Ảnh: Chinanews

Với thông báo trên, ông đã trở thành quan chức cấp cao thứ hai trong hệ thống công an bị cách chức sau Đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông cũng là quan chức do trung ương quản lý thứ 13 bị “ngã ngựa” trong năm nay. Trước đó, cựu Phó Tỉnh trưởng kiêm Giám đốc Sở Công an tỉnh Quảng Đông Lý Xuân Sinh đã ra đầu thú vào tháng 12/2022, hiện đang bị thẩm tra, điều tra.

Thông tin công khai cho thấy, ông Lưu Dược Tiến năm nay 65 tuổi, sinh ra ở Quế Lâm, Quảng Tây; quê ở Ninh Viễn, Hồ Nam, từng có thời gian dài phục vụ trong lực lượng công an.

Trong thời gian giữ chức Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy Bộ Công an, ông từng phụ trách chuyên án về vụ thảm sát trên sông Mekong gây chấn động hồi tháng 10/2011 và trở nên nổi tiếng khi phá thành công vụ án và bắt được kẻ chủ mưu. Vụ án đã được dựng thành phim và ra rạp năm 2016 với tên gọi “Điệp vụ Tam giác vàng” (Operation Mekong).

Tháng 11/2014, ông giữ chức Trợ lý cho Bộ trưởng Bộ Công an khi đó là Quách Thanh Côn. Tháng 5 năm sau, ông giữ chức Phó chủ nhiệm kiêm Chánh văn phòng Ủy ban Phòng chống ma túy quốc gia. Cuối năm 2015, ông trở thành ủy viên chuyên trách chống khủng bố đầu tiên và cũng là duy nhất cho đến nay của Bộ Công an, tương đương cấp Thứ trưởng và được xếp vào đội ngũ lãnh đạo Bộ Công an.

Từ năm 2018-2023, ông là Ủy viên Chính hiệp toàn quốc và ủy viên Ủy ban Đối ngoại. Trước đó, vào tháng 6/2020, thông tin về ông đã không còn trên trang web của Bộ Công an, cho thấy ông đã nghỉ công tác tại đây.

Trước khi ông Lưu Dược Tiến bị điều tra, Trung Quốc đã mạnh tay chống tham nhũng trên 6 lĩnh vực gồm tài chính, doanh nghiệp nhà nước, năng lượng và y tế. Từ 13-17/3, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương nước này đã thông báo 3 quan chức “ngã ngựa” khác gồm Lý Cát Bình, nguyên Phó thống đốc Ngân hàng Phát triển Quốc gia Trung Quốc; Lý Dũng, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC) và Lý Hiển Cương, Phó chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại tỉnh Hắc Long Giang.