Trùng hợp khó tin ở Hà Tĩnh: Hai phụ nữ bằng tuổi dắt nhầm xe máy giống hệt nhau

(VTC News) -

Ngày 5/9, lãnh đạo Công an xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa làm thủ tục bàn giao hai chiếc xe máy cho hai người phụ nữ có cùng năm sinh, lấy nhầm xe máy của nhau khi dừng mua hàng ở tiệm tạp hóa.

Trước đó, khoảng 7h sáng cùng ngày, chị Phạm Thị T. (SN 1981, trú tại thôn Thượng Sơn, xã Cẩm Lạc) đi xe máy Honda Vision, màu nâu đỏ mang BKS: 38X1-402.XX đến tiệm tạp hóa gần nhà để mua hàng.

Khi quay ra, chị bất ngờ phát hiện chiếc xe không còn tại chỗ gửi. Nghi bị kẻ gian lấy trộm, chị nhanh chóng trình báo Công an xã Cẩm Lạc.

Công an bàn giao hai chiếc xe về đúng chủ nhân cho hai người phụ nữ (Ảnh: CACC)

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Cẩm Lạc đã vào cuộc điều tra, làm rõ. Công an xác định, cùng thời điểm đó, chị Nguyễn Thị H (cùng năm sinh với chị T. và trú cùng thôn Thượng Sơn) điều khiển chiếc xe máy Honda Vision màu nâu đỏ, mang BKS: 38X1-402.XX cũng đến mua hàng cùng tiệm tạp hóa với chị T.

Do xe của hai người có đặc điểm gần giống nhau, trong lúc vội vàng, chị H. đã vô tình dắt nhầm chiếc xe của chị T. rồi điều khiển về nhà. Sau khi xác minh làm rõ, Công an xã đã mời các bên đến làm việc, trao trả phương tiện cho đúng chủ sở hữu.

Theo lãnh đạo Công an xã Cẩm Lạc, do chị T. để chìa khóa ở hộc xe nên khi ra xe, chị H. nổ máy và điều khiển xe máy của chị T. về nhà.

"Vụ việc này có sự trùng hợp hi hữu khi cả hai người phụ nữ có cùng năm sinh, đi xe cùng hãng, cùng màu, mặc áo chống nắng gần giống nhau", Công an xã Cẩm Lạc thông tin.