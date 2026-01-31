Cá ngừ đại dương trúng mùa, ngư dân Đắk Lắk thu lãi trước Tết

Đến thời điểm này, đã có 117 trong tổng số hơn 650 tàu khai thác cá ngừ đại dương của ngư dân Đắk Lắk trở về bến và hầu hết đều có lãi. Dự kiến, các tàu còn lại sẽ tiếp tục cập cảng, bán cá từ nay đến khoảng ngày 20 tháng Chạp, khép lại vụ cá cuối năm nhiều tín hiệu tích cực.