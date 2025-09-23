Trùm giang hồ Bình 'Kiểm' lĩnh án 12 năm tù

(VTC News) -

Ngày 23/9, TAND Khu vực 7 (TP.HCM) xét xử Nguyễn Đức Bình (55 tuổi, tức Bình "Kiểm") và các đồng phạm trong vụ án mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng nhằm chuẩn bị cho âm mưu bắt cóc ca sĩ, người mẫu.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Bình 12 năm tù cho hai tội "Mua bán" và "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Các bị cáo trong nhóm mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng bị phạt từ 1 đến 6 năm tù.

Nhóm bị cáo liên quan đến hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc lĩnh án từ 9 tháng tù đến 8 năm 6 tháng tù. Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn tuyên phạt bổ sung các bị cáo từ 10 đến 70 triệu đồng.

Theo cáo trạng, Bình "Kiểm" từng nhiều lần vào tù ra trại. Năm 2005, ông ta cầm đầu vụ bắt cóc con trai đại gia Trầm Bê để đòi 10 triệu USD, bị TAND TP.HCM tuyên 28 năm tù. Sau khi ra trại vào tháng 4/2024, Bình tiếp tục quy tụ đàn em, bàn kế hoạch bắt cóc nghệ sĩ, dùng súng uy hiếp, ép quan hệ tình dục, quay video và phát tán trên website khiêu dâm để trục lợi.

Để thực hiện kế hoạch, Bình tìm nguồn mua vũ khí. Tháng 7/2024, nhờ quen biết từ trại giam, Huỳnh Hoàng Vũ (Vũ "Mèo") đưa cho Bình một khẩu Beretta cùng 13 viên đạn, sau đó Chu Văn Hoàng Anh mang đi cất giấu tại Lâm Đồng.

Đến tháng 8/2024, Bình nhờ Nguyễn Tuấn An đặt mua thêm vũ khí từ Lào, gồm một khẩu AK, 4 hộp tiếp đạn, 250 viên đạn ngắn và 242 viên đạn AK với giá 227 triệu đồng. Tuy nhiên, thương vụ bị công an Lào phát hiện, bắt giữ, rồi chuyển giao cho Bộ Công an Việt Nam.

Ngoài ra, Bình còn đưa 20 triệu đồng cho một người ở Vũng Tàu nhờ mua súng nhưng bị chiếm đoạt hơn 21 triệu đồng.

Cuối tháng 9 và đầu tháng 10/2024, Cục Cảnh sát Hình sự (C02, Bộ Công an) phối hợp cùng công an nhiều địa phương đồng loạt bắt giữ nhóm Bình "Kiểm". Tang vật thu giữ gồm 3 khẩu AK, 8 súng ngắn quân dụng, hơn 1.400 viên đạn, 5 hộp tiếp đạn, 5 áo giáp chống đạn, ma túy và nhiều tài liệu liên quan. Âm mưu bắt cóc nghệ sĩ bị ngăn chặn từ sớm.

Đối với một số hành vi chế tạo, tàng trữ vũ khí quân dụng khác, cơ quan tố tụng đã tách ra để xử lý trong vụ án riêng.