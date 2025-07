Loạt phi vụ mua bán, tàng trữ súng đạn của trùm giang hồ Bình 'Kiểm'

(VTC News) -

Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố Phạm Đức Bình (biệt danh Bình “Kiểm” - SN 1970) tội danh “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo cáo trạng, chỉ trong 6 tháng, từ tháng 6-10/2024, Bình "Kiểm" đã cấu kết với nhóm đối tượng thực hiện 3 vụ án mua bán, vận chuyển, tàng trữ vũ khí trái phép.

Liên tục mua bán vũ khí

Theo cáo trạng, vụ tàng trữ và vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng đầu tiên liên quan đến Bình "Kiểm" được thực hiện tháng 7/2024, khi Bình vừa ra tù 3 tháng.

Thời gian bị tạm giam tại Trại giam Chí Hòa, Bình ở cùng buồng giam và quen Lại Nam Phương (SN 1970, trú TP.HCM). Khi ra trại, Bình và Phương gặp nhau tại quán cà phê ở TP Thủ Đức (cũ) và có thêm em họ xa của Phương là Huỳnh Hoàng Vũ (SN 1972, biệt danh "Vũ Mèo") tham gia.

Bình bày tỏ ý định mua súng quân dụng, đặc biệt là các loại súng từ Tây Âu. Vũ cho biết sẽ tặng Bình khẩu súng Baretta và 13 viên đạn đang cất giấu tại nhà mình.

Nguồn gốc của khẩu súng và số đạn này Vũ khai do Nguyễn Anh Minh (đã mất năm 2019) tặng vào năm 2017.

Bình "Kiểm" thời điểm bị bắt cuối năm 2024.(Ảnh: CACC)

Hôm sau, Bình hẹn Phương và Vũ đến quán lẩu dê do Chu Văn Hoàng Anh làm chủ quán. Vũ đã đưa cho Bình túi vải chứa khẩu súng Beretta và 13 viên đạn. Vũ nói "Em tặng anh quà".

Bình kiểm tra, xác nhận đúng loại súng Beretta và đưa cho chủ quán lẩu dê là Hoàng Anh cất giấu. Khoảng một tháng sau, Hoàng Anh liên lạc với Bình "Kiểm" để trả lại súng và đạn. Bình vẫn yêu cầu Hoàng Anh cất giấu hộ. Hoàng Anh mang khẩu súng và số đạn trên đi chôn trong vườn nhà ba của mình tại tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 30/10/2024, Cơ quan điều tra đã phát hiện và thu giữ tang vật.

Vụ án thứ 2, cáo trạng nêu, khoảng tháng 8/2024, qua các mối quan hệ xã hội, Bình quen biết Nguyễn Tuấn An (SN 1983 ở Hưng Yên). Biết An có nhiều mối quan hệ tại Lào, nên Bình nhờ An tìm mua 2 khẩu súng AK.

An đồng ý và liên hệ với Sổm Sắc Ba Nu Vong (biệt danh "Tun", SN 1972, ở Viêng Chăn, Lào) qua Facebook. Tun đồng ý tìm súng, yêu cầu Bình cọc trước 50 triệu đồng. Bình đã nhờ Nguyễn Thành Nam chuyển khoản số tiền này cho An và nhờ An mua thêm 5 hộp đạn súng ngắn loại 9mm.

Tang vật trong vụ án.liên quan đến vụ án Bình "Kiểm" tại thời điểm cảnh sát thu giữ. (Ảnh: CACC)

Ngày 14/9/2024, Tun báo qua Facebook đã tìm được 1 khẩu AK47 với giá 130.000 Baht (tương đương 97,5 triệu đồng) và gửi ảnh cho An xem.

An gọi cho Bình, báo đã tìm được súng. Bình đồng ý mua, đồng thời nhờ An mua thêm 4 hộp tiếp đạn và 5 hộp đạn súng AK.

An thông báo cho Bình tổng số tiền phải trả thêm là 132 triệu đồng và 10 triệu đồng chi phí đi lại. Tổng số tiền An đã chuyển cho Tun mua súng, đạn là 177.000 Baht (tương đương hơn 132,7 triệu đồng).

Ngày 23/9/2024, An xuất cảnh qua Lào đến nhà Tun ở thủ đô Viêng Chăn. Tun giao cho An 1 khẩu súng AK47, 3 hộp tiếp đạn, 250 viên đạn súng ngắn 9mm và 170 viên đạn AK (trong đó có 20 viên đạn AK Tun cho không).

Có súng đạn, An mượn ô tô của Tun để cất giấu và chuẩn bị gửi về Việt Nam cho Bình.

Nhận thấy số lượng súng, đạn chưa đủ như Bình yêu cầu, và nhớ năm 2020 từng mua một số súng, đạn từ đối tượng tên Sắn (quốc tịch Lào, đã chết) rồi giấu dưới ao nước trong khuôn viên Công ty KP7979 (Viêng Chăn), An nảy sinh ý định trục vớt để bán cho Bình.

An tự trục vớt được 1 khẩu súng AK, 1 hộp tiếp đạn và 72 viên đạn AK, sau đó mang về khách sạn và gọi video call cho Bình xem, mời Bình mua. Bình chỉ đồng ý mua tất cả đạn và hộp tiếp đạn An đang có.

Tổng số Bình đồng ý mua của An và Tun 1 khẩu AK; 4 hộp tiếp đạn; 250 viên đạn súng ngắn 9mm và 242 viên đạn AK. Tổng số tiền Bình đã chuyển cho An để mua súng, đạn từ Lào về Việt Nam là 227 triệu đồng.

Ngày 29/9/2024, khi An cất giấu toàn bộ súng, hộp tiếp đạn và đạn vào vali để vận chuyển về Việt Nam tại khu vực bến xe phía Nam Thủ đô Viêng Chăn, thì bị Công an Lào phát hiện và thu giữ.

Ngày 1/10/2024, Bộ Công an Lào bàn giao An và toàn bộ vật chứng cho Cơ quan CSĐT - Bộ Công an (C02).

Vụ mua bán thứ 3, cáo trạng cho biết liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong giao dịch mua bán vũ khí qua mạng.

Khoảng tháng 7/2024, Bình "Kiểm" nhờ Trần Đình Thiện (SN 1991) tìm mua 1 khẩu súng quân dụng. Thiện đồng ý và nhờ Nguyễn Văn Chiến (SN 1988) giúp.

Chiến sau đó nhờ Lê Xuân Phước (SN 1990) tìm mua. Phước lại nhờ Lê Minh Nghĩa (SN 1997). Nghĩa đã nảy sinh ý định lừa đảo nói dối mình đang có 1 khẩu súng AK47 và đạn. Nghĩa tải ảnh súng AK47 trên mạng, chỉnh sửa và gửi cho Thiện. Giá bán được Nghĩa đưa ra với khẩu AK47 là 18 triệu đồng, 2 hộp tiếp đạn là 6 triệu đồng, 100 viên đạn là 3,3 triệu đồng.

Thiện gọi điện cho Bình "Kiểm" báo đã tìm được súng và yêu cầu Bình chuyển 20 triệu đồng để mua. Sau khi nhận tổng cộng 21,3 triệu đồng, Nghĩa đã tắt điện thoại và sử dụng số tiền chiếm đoạt được để trả nợ, chi tiêu.

Bình "Kiểm" là ai?

Cũng theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao, trước khi bị bắt, Bình “Kiểm” từng có 2 tiền án: “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” và “Mua bán, chế tạo, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” cùng "Cố ý gây thương tích”. Tổng hợp hình phạt chung là 30 năm tù.

Bình "Kiểm" giai đoạn còn thụ án. (Ảnh: CAND)

Với nhiều lần giảm án, sau gần 20 năm, tháng 4/2024, Bình “Kiểm” được ra tù trước thời hạn và sinh sống ở TP.HCM (Quận 5 cũ - phường Chợ Lớn hiện nay), chưa được xóa án tích.

Liên quan đến vụ mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và đánh bạc trên, Bình "Kiểm" bị Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an phía Nam phối hợp cùng các đơn vị bắt giữ đầu tháng 11/2024.

Trước đó, Bình "Kiểm" từng tham gia vào lực lượng Kiểm soát quân sự ở TP.HCM. Lợi dụng khi còn là quân nhân, Bình nhiều lần mua bán, chiếm đoạt vũ khí quân dụng khi thi hành công vụ.

Sau khi xuất ngũ, Bình đã nhanh chóng trở thành đàn anh có số má, cầm đầu băng nhóm chuyên bảo kê, tranh giành địa bàn, cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê, mở sòng bạc, vũ trường tại TP.HCM.

Bình “Kiểm” từng gây hấn với nhiều dân anh chị ở TP.HCM một thời, trong đó có lần thách thức ông trùm Năm Cam.

Cuối năm 2005, Bình “Kiểm” cùng đàn em thực hiện vụ bắt cóc thiếu gia Trầm Trọng Ngân, con trai lớn của ông Trầm Bê để đòi tiền chuộc 10 triệu USD.

Công an TP.HCM đã bắt giữ toàn bộ băng nhóm giang hồ của Bình “Kiểm”.

Vụ án này, Bình lãnh 28 năm tù về 2 tội danh “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” và “Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Các đàn em cũng lãnh từ 18 – 23 năm tù.