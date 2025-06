Sông Lam Nghệ An vs Công an Hà Nội (18h, sân Vinh)

Câu lạc bộ Công an Hà Nội được đánh giá cao hơn so với Sông Lam Nghệ An. Đoàn quân của huấn luyện viên Alexandre Polking xếp hạng 3 chung cuộc ở V.League 2024-2025 và là á quân Cúp Đông Nam Á. Trong khi đó Sông Lam Nghệ An phải đến vòng đấu áp chót mới trụ hạng.

Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc CLB Công an Hà Nội cầm chắc chiếc cúp trong tay. Sông Lam Nghệ An mùa này đua đường dài không tốt. Tuy nhiên, chỉ tính trong một trận đấu, đánh bại đội bóng xứ Nghệ không phải chuyện dễ dàng.

CLB Công an Hà Nội không thắng được SLNA ở cả 2 lần đối đầu mùa này.

Trong 16 trận đấu gần nhất, SLNA chỉ giành được 6 chiến thắng (tỷ lệ thắng 37,5%). Tuy nhiên, họ cũng chỉ nhận 5 thất bại và đều có tỷ số cách biệt chỉ một bàn. Trong cả 2 lần đối đầu ở mùa giải này, SLNA không thua CLB Công an Hà Nội (2 trận hòa cùng tỷ số 1-1).

Trong khi đó, câu lạc bộ Công an Hà Nội chỉ còn một cơ hội giành danh hiệu ở mùa giải này. Thất bại đầy tiếc nuối ở Cúp Đông Nam Á chắc chắn là bài học cho đội bóng ngành công an trong trận đấu cúp.

CAHN đủ chất lượng để kiểm soát trận đấu. Tuy nhiên, khoảng thời gian cuối của hiệp 2 là lúc thể lực của họ sa sút. Thêm vào đó, lực lượng dự bị của huấn luyện viên Polking không được đánh giá cao về năng lực. Đó là thời điểm đội bóng ngành công an dễ mất thế trận nhất. Cơ hội của SLNA có thể sẽ đến trong khoảng thời gian này.