Trực tiếp: Biển người đổ về xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành mừng Đại lễ 30/4

Lực lượng an ninh kiểm tra an toàn trước giờ diễn ra sự kiện:

Các khối diễu binh di chuyển theo tuyến đường nào?

Các lực lượng tham gia diễu binh được chia thành 4 hướng.

Hướng 1: Khối Nữ Quân nhạc; Sĩ quan đại diện 5 cánh quân; Chiến sĩ Giải phóng quân; Sĩ quan Lục quân, Hải quân, Phòng không - Không quân, Biên phòng. Sau khi qua Hội trường Thống Nhất, rẽ trái đi theo đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Lợi - Nguyễn Huệ. Sau đó, về vị trí tập kết tại công viên Bến Bạch Đằng).

Hướng 2: Sĩ quan Cảnh sát biển; Hậu cần - Kỹ thuật; Nữ sĩ quan Thông tin, Quân y; Chiến sĩ Tác chiến điện tử; Lực lượng tác chiến không gian mạng; Nữ gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Sau khi qua Hội trường Thống Nhất, rẽ trái theo đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Lợi - Lê Lai - Cách mạng Tháng Tám. Sau đó, về tập kết tại công viên Tao Đàn.

Hướng 3: Chiến sĩ Lục quân; Tăng - Thiết giáp; Đặc công; Nữ Biệt động; Đặc nhiệm dù; Nam Dân quân biển; Nữ Du kích miền Nam; Nữ Dân quân miền Bắc.

Sau khi qua Hội trường Thống Nhất, rẽ phải theo đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Đình Chiểu - Đinh Tiên Hoàng. Sau đó, về tập kết tại Sân vận động Hoa Lư.

Hướng 4: Sĩ quan Công an nhân dân; Cảnh sát nhân dân; Cảnh sát PCCC và CNCH; Không quân Công an; Nữ CSGT; Công an TP.HCM; Cảnh sát gìn giữ hòa bình LHQ; Cảnh sát Cơ động; Nữ Đặc nhiệm; Chiến sĩ Cơ động dự bị; Lực lượng bảo vệ an ninh cơ sở; Cảnh sát cơ động kỵ binh.

Sau khi qua Hội trường Thống Nhất, rẽ phải theo đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Điện Biên Phủ - Hai Bà Trưng. Sau đó, về tập kết tại Công viên Lê Văn Tám.