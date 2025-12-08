Trực tiếp SEA Games 33 hôm nay 8/12: Kết quả đội tuyển Việt Nam mới nhất

Bóng chày: Đội tuyển Việt Nam đấu Singapore Đội tuyển bóng chày Việt Nam đấu với Singapore ở lượt trận thứ tư vòng loại. Sau 3 trận đầu tiên, thầy trò huấn luyện viên Park Hyo-chul thắng 1 trận (5-2 trước Malaysia) và có 2 thất bại (đều với tỷ số 0-16, kết thúc sớm theo luật "mercy rule" khi cách biệt quá lớn) trước Thái Lan và Lào. Ở môn này, khả năng cạnh tranh huy chương của đội tuyển Việt Nam không cao. Bóng chày không phải môn thể thao phổ biến ở Việt Nam, chưa có hệ thống thi đấu chuyên nghiệp và số lượng người chơi ít. Đội tuyển bóng chày Việt Nam tham dự SEA Games bằng kinh phí xã hội hóa. Đội tuyển bóng chày Việt Nam thi đấu trận thứ tư tại SEA Games 33.

Bóng đá nữ: Đội tuyển Việt Nam đấu Philippines Trận đấu giữa đội tuyển Nữ Việt Nam và Philippines diễn ra lúc 18h30 hôm nay 7/12. Trận đấu được chiếu trực tiếp trên ứng dụng FPT Play, website fptplay.vn, kênh YouTube "FPT Bóng đá Việt" và kênh truyền hình VTV5. Sau khi thắng dễ Malaysia với tỷ số 7-0, đội tuyển nữ Việt Nam bắt đầu gặp thử thách thực sự trên hành trình bảo vệ tấm huy chương vàng môn bóng đá nữ SEA Games. Nếu giành chiến thắng trước Philippines, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung chắc suất vào bán kết. Trong 8 lần đối đầu với Philippines tại các kỳ SEA Games, đội tuyển nữ Việt Nam thắng 7 trận và chỉ có một thất bại, nhận 3 bàn thua. Tuy nhiên, từ năm 2019 đến nay, Philippines có sự tiến bộ vượt bậc nhờ những cầu thủ thi đấu ở nước ngoài và gây ra nhiều khó khăn cho đội tuyển nữ Việt Nam.

Lễ Thượng cờ của đoàn thể thao Việt Nam được tổ chức tại Nhà thi đấu Hua Mark (Bangkok, Thái Lan) lúc 13h hôm nay 8/12. Thành phần đoàn thể thao Việt Nam gồm toàn bộ đội ngũ cán bộ (trừ các nhân sự chuyên trách theo các đội tuyển thi đấu) và các vận động viên của đội tuyển bơi.