Trực tiếp kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 16/1/2026 - XSVL 16/1

XSVL 16/1. Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 16/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSVL 16/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSVL 16/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 16/1/2026 - Xổ số Vĩnh Long thứ Sáu ngày 16/1/2026

Cơ cấu giải thưởng XSVL

Với loại vé có 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Vĩnh Long gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giải thưởng trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng được 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng được 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ sai một số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải sẽ được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé có số trúng ở hàng trăm nghìn và chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt, mỗi giải được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ 2: Đài Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp sẽ mở thưởng.

- Thứ 3: Đài Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu sẽ mở thưởng.

- Thứ 4: Đài Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Nai sẽ mở thưởng.

- Thứ 5: Đài Bình Thuận, Tây Ninh và An Giang sẽ mở thưởng.

- Thứ 6: Đài Trà Vinh, Bình Dương, Vĩnh Long sẽ mở thưởng.

- Thứ 7: Đài Long An, Bình Phước, TP.HCM và Hậu Giang sẽ mở thưởng.

- Chủ nhật: Đài Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 16/1/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.