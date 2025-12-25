Trực tiếp kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 26/12/2025 - XSVL 26/12

XSVL 26/12. Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 26/12/2025 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSVL 26/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSVL 26/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 26/12/2025 - Xổ số Vĩnh Long thứ Sáu ngày 26/12/2025

Cơ cấu giải thưởng XSVL

Với loại vé có 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Vĩnh Long gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ khác một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé chỉ khác một chữ số ở bất cứ hàng nào so với kết quả giải đặc biệt, mỗi giải trúng được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ 2 được quay số mở thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau.

- XSMN thứ 3 được quay số mở thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre.

- XSMN thứ 4 được quay số mở thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Nai.

- XSMN thứ 5 được quay số mở thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang.

- XSMN thứ 6 được quay số mở thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết Trà Vinh, Bình Dương, Vĩnh Long.

- XSMN thứ 7 được quay số mở thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TP.HCM.

- XSMN Chủ nhật được quay số mở thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết Kiên Giang, Tiền Giang, Lâm Đồng.

Theo dõi kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 26/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.