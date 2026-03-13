Trực tiếp kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 13/3/2026 - XSVL 13/3

XSVL 13/3. Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 13/3/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSVL 13/3/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSVL 13/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 13/3/2026 - Xổ số Vĩnh Long thứ Sáu ngày 13/3/2026

Xem lại KQXSVL các kỳ quay thưởng trước

- XSVL 6/3, kết quả xổ số Vĩnh Long thứ Sáu ngày 6/3/2026

XSVL 6/3, kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 6/3/2026.

- XSVL 27/2/2026

XSVL 27/2, kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 27/2/2026.

- XSVL 20/2/2026

XSVL 20/2, kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 20/2/2026.

- XSVL 13/2/2026

XSVL 13/2, kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 13/2/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSVL

Với loại vé có 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Vĩnh Long gồm các hạng giải sau:

- Giải Đặc biệt (6 số): 01 giải với giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải Nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải Nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- Giải Ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- Giải Tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

- Giải Năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- Giải Sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- Giải Bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- Giải Tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải Phụ đặc biệt: Cho những vé trúng 5 số cuối so với dãy số giải Đặc biệt (chỉ sai 1 số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải được 50 triệu đồng.

- 45 giải Khuyến khích: Cho các vé trùng khớp chữ số ở hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với dãy số giải Đặc biệt, mỗi giải được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Đài Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp sẽ mở thưởng.

- Thứ Ba: Do đài Bạc Liêu, Bến Tre và Vũng Tàu quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: Gồm đài Sóc Trăng, Đồng Nai, Cần Thơ sẽ quay thưởng.

- Thứ Năm: Gồm đài Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận sẽ quay thưởng.

- Thứ Sáu: Gồm đài Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long sẽ quay thưởng.

- Thứ Bảy: Gồm có đài Hậu Giang, Bình Phước, TP.HCM và Long An sẽ quay thưởng.

- Chủ nhật: Gồm đài Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang quay thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 13/3/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.