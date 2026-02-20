Trực tiếp kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 20/2/2026 - XSVL 20/2

XSVL 20/2. Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 20/2/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSVL 20/2/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSVL 20/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 20/2/2026 - Xổ số Vĩnh Long thứ Sáu ngày 20/2/2026

Cơ cấu giải thưởng XSVL

Với loại vé có 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Vĩnh Long gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải với giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Dành cho những vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Cho những vé trùng số ở hàng trăm nghìn và chỉ khác một số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với kết quả giải đặc biệt, giá trị mỗi giải là 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Có đài Cà Mau, TP.HCM và Đồng Tháp sẽ mở thưởng.

- Thứ Ba: Do đài Bạc Liêu, Vũng Tàu, Bến Tre sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: Gồm có đài Sóc Trăng, Đồng Nai và Cần Thơ sẽ mở thưởng.

- Thứ Năm: Do đài Tây Ninh, Bình Thuận và An Giang sẽ mở thưởng.

- Thứ Sáu: Do đài Trà Vinh, Bình Dương, Vĩnh Long sẽ mở thưởng.

- Thứ Bảy: Gồm có đài Bình Phước, Long An, Hậu Giang, TP.HCM sẽ mở thưởng.

- Chủ nhật: Gồm đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt sẽ quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 20/2/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.