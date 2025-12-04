Trực tiếp kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 4/12/2025 - XSTN 4/12

XSTN 4/12. Kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 4/12/2025 quay số mở thưởng vào lúc 16h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh. Kết quả XSTN 4/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
XSTN 4/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 4/12/2025 - XS đài Tây Ninh thứ Năm ngày 4/12/2025
Cơ cấu giải thưởng XSTN
Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Tây Ninh gồm các hạng giải sau:
- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng.
- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.
- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.
- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.
- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.
- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.
- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải 400 nghìn đồng.
- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng.
- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng.
Ngoài ra còn có:
- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng.
- 45 giải khuyến khích: Vé chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn), mỗi giải được 6 triệu đồng.
Lịch quay số mở thưởng XSMN
- Xổ số miền Nam thứ Hai thực hiện quay thưởng tại đài Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp.
- Xổ số miền Nam thứ Ba thực hiện quay thưởng tại đài Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre.
- XSMN thứ Tư quay thưởng tại đài Sóc Trăng, Cần Thơ và Đồng Nai.
- XSMN thứ Năm thực hiện quay thưởng tại đài Bình Thuận, Tây Ninh và An Giang.
- XSMN thứ Sáu quay thưởng tại đài Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh.
- Xổ số miền Nam thứ Bảy thực hiện quay thưởng tại đài Hậu Giang, Bình Phước, Long An và TP.HCM.
- Xổ số miền Nam Chủ nhật có đài Đà Lạt, Tiền Giang và Kiên Giang sẽ quay thưởng.
Theo dõi kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 4/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.
