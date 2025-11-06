Trực tiếp kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 6/11/2025 - XSTN 6/11

XSTN 6/11. Kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 6/11/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh. Kết quả XSTN 6/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTN 6/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 6/11/2025 - XS đài Tây Ninh thứ Năm ngày 6/11/2025

Cơ cấu giải thưởng XSTN

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Tây Ninh bao gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (có 6 số): 1 giải, trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (có 5 số): 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải nhì (có 5 số): 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải ba (có 5 số): 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư (có 5 số): 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (có 4 số): 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (có 4 số): 300 giải, mỗi giải 400 ngàn đồng.

- Giải bảy (có 3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 ngàn đồng.

- Giải tám (có 2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 ngàn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: Sai 1 số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Sai 1 số bất kỳ so với giải đặc biệt (ngoại trừ vé trúng giải phụ đặc biệt), mỗi giải 6 triệu đồng.

Lịch quay thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai thực hiện quay thưởng tại đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau.

- XSMN thứ Ba thực hiện quay thưởng tại đài Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre.

- XSMN thứ Tư thực hiện quay thưởng tại đài Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Nai.

- XSMN thứ Năm thực hiện quay thưởng tại đài Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang.

- XSMN thứ Sáu thực hiện quay thưởng tại đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh.

- XSMN thứ Bảy thực hiện quay thưởng tại đài Hậu Giang, Bình Phước, Long An và TP.HCM.

- XSMN Chủ nhật thực hiện quay thưởng tại đài Đà Lạt, Tiền Giang và Kiên Giang.

Theo dõi kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 6/11/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.