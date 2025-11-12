Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 12/11/2025 - XSST 12/11

XSST 12/11. Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 12/11/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng. Kết quả XSST 12/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
XSST 12/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 12/11/2025 - XS đài Sóc Trăng thứ Tư ngày 12/11/2025
Cơ cấu giải thưởng XSST
Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Sóc Trăng gồm các giải sau:
- 01 giải đặc biệt: Trúng 6 số với kết quả công bố, giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng.
- 10 giải nhất: Trùng khớp 5 số với kết quả công bố, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 10 giải nhì: Trùng khớp 5 số với kết quả công bố, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 20 giải ba: Trùng khớp 5 số với kết quả công bố, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 70 giải tư: Trùng khớp 5 số với kết quả công bố, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 100 giải năm: Trùng khớp 4 số với kết quả công bố, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 300 giải sáu: Trùng khớp 4 số với kết quả công bố, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.
- 1.000 giải bảy: Trùng khớp 3 số với kết quả công bố, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.
- 10.000 giải tám: Trùng khớp 2 số với kết quả công bố, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.
Ngoài ra còn có:
- 09 giải phụ đặc biệt: Trúng 5 số sau cùng theo đúng thứ tự hàng so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng.
- 45 giải khuyến khích: Chỉ sai 1 số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng được 6 triệu đồng.
Lịch quay số mở thưởng XSMN
- XSMN thứ Hai quay số mở thưởng tại đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau.
- XSMN thứ Ba quay số mở thưởng tại đài Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu.
- XSMN thứ Tư quay số mở thưởng tại đài Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai.
- XSMN thứ Năm quay số mở thưởng tại đài An Giang, Tây Ninh, Bình Thuận.
- XSMN thứ Sáu quay số mở thưởng tại đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh.
- XSMN thứ Bảy quay số mở thưởng tại đài Bình Phước, Long An, Hậu Giang, TP.HCM.
- XSMN Chủ nhật quay số mở thưởng tại đài Đà Lạt, Tiền Giang, Kiên Giang.
Theo dõi kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 12/11/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.
