Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 29/10/2025 - XSST 29/10

XSST 29/10. Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 29/10/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng. Kết quả XSST 29/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSST 29/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 29/10/2025 - XS đài Sóc Trăng thứ Tư ngày 29/10/2025

Xem lại KQXS Sóc Trăng các ngày quay thưởng gần đây nhất

- XSST 22/10, kết quả xổ số Sóc Trăng thứ Tư ngày 22/10/2025

XSST 22/10, kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 22/10/2025.

- XSST 15/10/2025

XSST 15/10, kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 15/10/2025.

- XSST 8/10/2025

XSST 8/10, kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 8/10/2025.

- XSST 1/10/2025

XSST 1/10, kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 1/10/2025.

Cơ cấu giải thưởng XSST

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Sóc Trăng gồm các hạng giải sau:

- 1 giải đặc biệt: trúng 6 số với kết quả công bố, giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng.

- 10 giải nhất: trúng 5 số với kết quả công bố, trị giá 30 triệu đồng mỗi giải.

- 10 giải nhì: trúng 5 số với kết quả công bố, trị giá 15 triệu đồng mỗi giải.

- 20 giải ba: trúng 5 số với kết quả công bố, trị giá 10 triệu đồng mỗi giải.

- 70 giải tư: trúng 5 số với kết quả công bố, trị giá 3 triệu đồng mỗi giải.

- 100 giải năm: trúng 4 số với kết quả công bố, trị giá 1 triệu đồng mỗi giải.

- 300 giải sáu: trúng 4 số với kết quả công bố, trị giá 400 nghìn đồng mỗi giải.

- 1.000 giải bảy: trúng 3 số với kết quả công bố, trị giá 200 nghìn đồng mỗi giải.

- 10.000 giải tám: trúng 2 số với kết quả công bố, trị giá 100 nghìn đồng mỗi giải.

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: cho vé trúng 5 số sau cùng theo thứ tự hàng so với giải đặc biệt, mỗi giải có giá trị 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: mỗi giải 6 triệu đồng, cho vé chỉ sai 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt 6 chữ số (ngoại trừ sai số ở hàng trăm nghìn).

Lịch quay thưởng XSMN

- XSMN thứ 2 sẽ quay thưởng tại đài Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM.

- XSMN thứ 3 sẽ quay thưởng tại đài Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre.

- XSMN thứ 4 sẽ quay thưởng tại đài Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Nai.

- XSMN thứ 5 quay thưởng tại đài đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận.

- XSMN thứ 6 quay thưởng tại đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh.

- XSMN thứ 7 sẽ quay thưởng tại đài Long An, Bình Phước, Hậu Giang, TP.HCM.

- XSMN Chủ nhật sẽ quay thưởng tại đài Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang.

Theo dõi kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 29/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.