Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 31/1/2026 - XSQNG 31/1

XSQNG 31/1. Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 31/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSQNG 31/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQNG 31/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Ngãi 31/1/2026 - Xổ số Quảng Ngãi thứ Bảy ngày 31/1/2026

Cơ cấu giải thưởng XSQNG

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Quảng Ngãi gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé trúng 5 số cuối theo đúng thứ tự hàng so với kết quả giải đặc biệt, mỗi giải trúng được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé sai một số ở bất cứ hàng nào theo thứ tự hàng so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải trúng 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ 2 gồm có đài Huế, Phú Yên sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ 3 gồm có đài Đắk Lắk, Quảng Nam sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ 4 gồm có đài Khánh Hòa, Đà Nẵng sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ 5 do đài Quảng Trị, Quảng Bình, Bình Định sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ 6 gồm có đài Ninh Thuận và Gia Lai sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ 7 do đài Quảng Ngãi, Đà Nẵng và Đắk Nông mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật do đài Khánh Hòa, Kon Tum và Huế mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 31/1/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.