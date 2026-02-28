Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 28/2/2026 - XSQNG 28/2

XSQNG 28/2. Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 28/2/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSQNG 28/2/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQNG 28/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Ngãi 28/2/2026 - Xổ số Quảng Ngãi thứ Bảy ngày 28/2/2026

Xem lại KQXSQNG các ngày quay thưởng gần đây nhất

- XSQNG 21/2, kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ Bảy ngày 21/2/2026

XSQNG 21/2, kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày 21/2/2026.

- XSQNG 14/2/2026

XSQNG 14/2, kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày 14/2/2026.

- XSQNG 7/2/2026

XSQNG 7/2, kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày 7/2/2026.

- XSQNG 31/1/2026

XSQNG 31/1, kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày 31/1/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSQNG

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Quảng Ngãi gồm các hạng giải sau:

- Giải Đặc biệt (6 số): 01 giải với giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng.

- Giải Nhất (5 số): Gồm 10 giải, trị giá 30 triệu đồng mỗi giải.

- Giải Nhì (5 số): Gồm 10 giải, trị giá 15 triệu đồng mỗi giải.

- Giải Ba (5 số): Gồm 20 giải, trị giá 10 triệu đồng mỗi giải.

- Giải Tư (5 số): Gồm 70 giải, trị giá 3 triệu đồng mỗi giải.

- Giải Năm (4 số): Gồm 100 giải, trị giá 1 triệu đồng mỗi giải.

- Giải Sáu (4 số): Gồm 300 giải, trị giá 400 nghìn đồng mỗi giải.

- Giải Bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, trị giá 200 nghìn đồng mỗi giải.

- Giải Tám (2 số): Gồm 10.000 giải, trị giá 100 nghìn đồng mỗi giải.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải Phụ đặc biệt: Cho những vé trúng 5 số cuối theo đúng thứ tự hàng so với giải đặc biệt, mỗi giải được 50 triệu đồng.

- 45 giải Khuyến khích: Cho vé trùng số ở hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai sẽ do đài Huế và Phú Yên mở thưởng.

- XSMT thứ Ba sẽ do đài Quảng Nam, Đắk Lắk mở thưởng.

- XSMT thứ Tư sẽ do đài Khánh Hòa và Đà Nẵng mở thưởng.

- XSMT thứ Năm sẽ do đài Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định mở thưởng.

- XSMT thứ Sáu sẽ do đài Gia Lai và Ninh Thuận mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy sẽ do đài Quảng Ngãi, Đắk Nông, Đà Nẵng mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật sẽ do đài Kon Tum, Khánh Hòa, Huế mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 28/2/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.