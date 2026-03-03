Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 3/3/2026 - XSQNA 3/3

XSQNA 3/3. Kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 3/3/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Nam quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSQNA 3/3/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQNA 3/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 3/3/2026 - Xổ số Quảng Nam thứ Ba ngày 3/3/2026

Cơ cấu giải thưởng XSQNA

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Quảng Nam gồm các hạng giải sau:

- Giải Đặc biệt (6 số): 01 giải duy nhất trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải Nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải Nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.

- Giải Ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.

- Giải Tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải Năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng 1 triệu đồng.

- Giải Sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.

- Giải Bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng được 200 nghìn đồng.

- Giải Tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Cho những vé chỉ sai một số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé trúng giải này khi trúng số hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt, mỗi giải nhận được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai gồm có 2 đài là Phú Yên, Huế sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ Ba gồm có 2 đài là Đắk Lắk, Quảng Nam sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ Tư gồm có 2 đài là Đà Nẵng, Khánh Hòa sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ Năm gồm có 3 đài là Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ Sáu gồm có 2 đài là Ninh Thuận và Gia Lai sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy gồm có 3 đài là Đắk Nông, Đà Nẵng, Quảng Ngãi sẽ mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật gồm có 3 đài là Huế, Kon Tum và Khánh Hòa sẽ mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 3/3/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.