Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 17/2/2026 - XSQNA 17/2

XSQNA 17/2. Kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 17/2/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Nam quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSQNA 17/2/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQNA 17/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 17/2/2026 - Xổ số Quảng Nam thứ Ba ngày 17/2/2026

Cơ cấu giải thưởng XSQNA

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Quảng Nam gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải duy nhất trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Dành cho những vé chỉ sai một chữ số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Dành cho các vé trúng số hàng trăm nghìn và chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt, giá trị mỗi giải là 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai do 2 đài là Phú Yên và Huế sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ Ba do 2 đài là Đắk Lắk, Quảng Nam sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ Tư do 2 đài là Đà Nẵng và Khánh Hòa sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ Năm do 3 đài là Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ Sáu do 2 đài là Gia Lai, Ninh Thuận sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy do 3 đài là Quảng Ngãi, Đắk Nông và Đà Nẵng sẽ mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật do 3 đài là Kon Tum, Huế, Khánh Hòa sẽ mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 17/2/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.