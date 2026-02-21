Trực tiếp kết quả xổ số Long An hôm nay 21/2/2026 - XSLA 21/2

XSLA 21/2. Kết quả xổ số Long An hôm nay 21/2/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSLA 21/2/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSLA 21/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Long An hôm nay 21/2/2026 - Xổ số Long An thứ Bảy ngày 21/2/2026

Cơ cấu giải thưởng XSLA

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Long An gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải với giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Dành cho những vé trúng 5 số cuối theo đúng thứ tự hàng so với giải đặc biệt, mỗi giải được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Dành cho vé trùng số ở hàng trăm nghìn và chỉ khác một số ở bất cứ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt, giá trị mỗi giải là 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Xổ số miền Nam thứ Hai sẽ có đài Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ Ba gồm có đài Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ Tư có đài Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ Năm gồm có đài Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ Sáu gồm có đài Trà Vinh, Vĩnh Long và Bình Dương mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ Bảy gồm có đài Hậu Giang, Bình Phước, Long An và TP.HCM sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Nam Chủ nhật có đài Đà Lạt, Tiền Giang, Kiên Giang sẽ mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Long An hôm nay 21/2/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.